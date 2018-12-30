Очікування і реальність: Маша Єфросиніна розсмішила мережу новорічним фото
Відома телеведуча та акторка Маша Єфросиніна має відмінне почуття гумору. Це вона вкотре довела, опублікувавши кумедний новорічний знімок.
Маша Єфросиніна вкотре здивувала та розсмішила своїх прихильників. У блозі зірка опублікувала яскраве фото, на якому засвітила незвичний образ.
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Телеведуча постала у чорному гольфі та сірій накидці. На тепле вбрання Маша Єфросиніна накинула леопардову хустину. Окрім цього, зірка зробила яскравий макіяж та зачіску з червоною заколкою.
Позувала Маша Єфросиніна на фоні ялинки. На фото видно і "святковий" стіл: мандарини, кусок ковбаси, яка колись вважалась розкішшю, та торт з перекладених вафель. У руці телеведуча тримала кришталевий келих, а поряд із нею стояла склянка з компотом. Таким чином Маша Єфросиніна пожартувала з новорічних фото в Instagram.
Все шик і блиск в стрічці... А реальність? Реальність сьогодні інша,
– з гумором написала Маша Єфросиніна.
Таке кумедне вбрання телеведуча приміряла тільки для фото. Новий рік Маша Єфросиніна відсвяткувала у розкішній блискучій сукні золотого кольору. Кадри з сімейного відпочинку вона показала у своєму блозі.