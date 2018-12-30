Очікування і реальність: Маша Єфросиніна розсмішила мережу новорічним фото

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Маша Єфросиніна розсмішила мережу новорічним фото
Маша Єфросиніна розсмішила мережу новорічним фото / viva.ua

Відома телеведуча та акторка Маша Єфросиніна має відмінне почуття гумору. Це вона вкотре довела, опублікувавши кумедний новорічний знімок.

Маша Єфросиніна вкотре здивувала та розсмішила своїх прихильників. У блозі зірка опублікувала яскраве фото, на якому засвітила незвичний образ.

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Телеведуча постала у чорному гольфі та сірій накидці. На тепле вбрання Маша Єфросиніна накинула леопардову хустину. Окрім цього, зірка зробила яскравий макіяж та зачіску з червоною заколкою. 

Позувала Маша Єфросиніна на фоні ялинки. На фото видно і "святковий" стіл: мандарини, кусок ковбаси, яка колись вважалась розкішшю, та торт з перекладених вафель. У руці телеведуча тримала кришталевий келих, а поряд із нею стояла склянка з компотом. Таким чином Маша Єфросиніна пожартувала з новорічних фото в Instagram.

Все шик і блиск в стрічці... А реальність? Реальність сьогодні інша,
– з гумором написала Маша Єфросиніна. 

Таке кумедне вбрання телеведуча приміряла тільки для фото. Новий рік Маша Єфросиніна відсвяткувала у розкішній блискучій сукні золотого кольору. Кадри з сімейного відпочинку вона показала у своєму блозі. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Курйозні новини Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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