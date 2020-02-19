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Очікування та реальність: Alyona Alyona висміяла еротичні фото красунь з відпочинку

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Alyona Alyona висмяла типові курортні фото / Instagram / @alyona.alyona.official

Українська співачка Alyona Alyona вкотре довела, що є "королевою самоіронії". У мережі вона публічно потролила типові еротичні фото красунь з відпочинку.

Як відомо, Alyona Alyona є однією з найуспішніших реп-виконавиць України. Та зірка відома громадськості не тільки завдяки музиці, але й своєму блогу в інстаграмі. Саме там артистка залюбки ділиться з прихильниками буденними кадрами, які часто викликають сміх. Все тому, що Alyona Alyona дотепно вміє висміяти свої пишні форми та не боїться поставати перед камерою у відвертому вбранні. 

До теми: Як Alyona Alyona стала однією з найуспішніших реперок України: спогади артистки

Наразі зірка хіп-хопу відпочиває на Балі, тому не оминула увагою типові еротичні світлини, які блогерки публікують у мережі. Alyona Alyona у закритому чорному купальнику відпочивала у басейні та зробила славнозвісну добірку із серії "очікування та реальність". На одному знімку вона вдало демонструвала популярні фотопози, а от на іншому – смішні кадри, які зазвичай і виходять під час курортних фотосесій. Так, підписники блогу мають змогу подивитись, як Alyona Alyona виринає з басейну, релаксує на надувному матраці та засмагає на шезлонгу. 

Залюбки посміялась реперка і з того, як вона сідала на надувний матрац. Пишнотіла Alyona Alyona зробила сповільнену зйомку, що розсмішило всіх прихильників мережі. Окрім цього, артистка пригадала дитинство та застрибувала у басейн. "Пускаю хвилі", – підписала кумедні кадри вона. 

Невідомо, скільки ще триватиме відпочинок Alyona Alyona на Балі, адже артистка з командою вирушила туди на тривалий час. Однак прихильники в захваті від її почуття гумору та очікують на нові курйозні світлини. А деякі підписники блогу реперки вже закликають її повернутись до Києва з клітчастими сумками та новими треками. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Курйозні новини Індонезія Відпочинок Alyona Alyona
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