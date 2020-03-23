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Очікування та реальність: Кім Кардашян показала курйозне відео, як вона одягає латексний костюм

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Кім Кардашян / Instagram / @thehapablonde

Американська зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян вже давно створила образ ідеального життя багатійки. Щодня вона публікує бездоганні фото, на яких постає у приголомшливих вбраннях. Та що залишається за лаштунками – Кім Кардашян показала у курйозному відео.

Як відомо, Кім Кардашян – одна з найуспішніших та найбагатших блогерок світу. Тому щодня вона отримує запрошення на престижні світські заходи, деякі з яких таки відвідує зі свої чоловіком Каньє Вестом. 

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Так, у перший день березня Кім Кардашян красувалась у Парижі в латексному вбранні від Balmain. Ефектні фото викликали захват у мережі та стрімко поширились у всьому світі. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян в латексному костюмі / Instagram / @thehapablonde

Кім Кардашян
Кім Кардашян в латексному костюмі / Instagram / @kimkardashian

Та, як виявилось, за бездоганною картинкою приховувався курйозний процес одягання. Кім Кардашян опублікувала на ютуб-каналі ролик, в якому видно, наскільки складно було приміряти це брендове латексне вбрання. Допомагали зірці в цьому три асистентки, а сама Кім не приховувала нецензурну лайку. Найскладніше було одягнути пишні сідниці американки, що й викликало регіт у її фанатів. 

Дивіться відео, як Кім Кардашян одягала латексний костюм: 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини США Курйозні новини Кім Кардашян LifeStyle Стиль і мода
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