Очікуємо поповнення в нашій сім'ї, – акторка Дженна Д’юенн оголосила про вагітність

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Колишня дружина Ченнінга Татума вагітна
Колишня дружина Ченнінга Татума вагітна / Instagram / @jennadewan

Минуло більше року, відколи голлівудський актор Ченнінг Татум та його дружина Дженна Д’юенн розірвали стосунки. Тепер зірка щаслива з новим коханим та зізналась, що вагітна.

Відповідну інформацію Дженна Д'юенн підтвердила журналістам видання People. Знаменита акторка розповіла, що батьком її майбутньої дитини є 43-річний актор і співак Стів Казі, з яким вона зустрічається з літа 2018 року. 

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"Ми до безтями раді та неймовірно щасливі від того, що очікуємо поповнення в нашій сім'ї!" – лаконічно підтвердила всі чутки Дженна Д'юенн.

Наразі невідомо, на якому терміні вагітності перебуває акторка. Для Стіва Казі ця дитина стане первістком, а от Дженна Д'юенн вже виховує 6-річну доньку Еверлі від попереднього шлюбу. Після розлучення з Ченнінгом Татумом дівчинка живе із зірковою мамою, однак часто бачиться із батьком. 

За словами інсайдерів західних ЗМІ, Стів Казі має дружні стосунки з Еверлі та з нетерпінням очікує на появу спільної з Дженною дитини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

Що відомо про розлучення Дженни Д'юенн та Ченнінга Татума? Ченнінг Татум 9 років був щасливо одружений із акторкою і танцівницею Дженною Д'юенн. Пара познайомилась на зйомках романтичного фільму "Крок вперед" 2006 року, де обидвоє грали головні ролі. Однак екранізований роман переріс у реальний. Вже за 3 роки стосунків Ченнінг та Дженна вирішили одружитись. Навесні 2018 року взірцеве подружжя несподівано оголосило про розлучення. Ймовірною причиною розриву стали активні зйомки Ченнінга Татума у фільмах. 

Одразу після розриву актор закрутив роман зі співачкою Джессі Джей. Чутки підтверджували й інсайдери, які зазначали, що їхні стосунки розпочались за кілька місяців до розлучення. Тільки після офіційного оголошення закохані перестали боятись камер та здійснювали публічні виходи. А от Дженна Д'юенн теж вирішила налагодити особисте життя та розпочала роман із Стівом Казі.

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
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