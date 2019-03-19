Очільник Warner Brothers Кевін Цудзіхара звільнився: скандальна причина

Чергова хвиля секс-скандалів прокотилась Голлівудом. Генерального директора кінокомпанії Warner Brothers Кевіна Цудзіхару звинуватили у сексуальних стосунках з акторкою в обмін на її кар'єру.

Як йдеться в The Associated Press, після скандальних звинувачень Кевін Цудзіхара покинув престижну роботу гендиректора Warner Brothers та добровільно подав у відставку. Складне рішення він прийняв після тривалого самоаналізу та спілкування з керівництвом студії.

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Стало зрозумілим, що моє постійне лідерство може бути чинником, який відволікає, і перешкодою для подальшого успіху компанії. Кропітка робота всіх співробітників нашої організації гідна захоплення, і я не дозволю увазі ЗМІ до свого минулого відволікати увагу від всієї тієї чудової роботи, яку робить команда,

– розповів Кевін Цудзіхара.

Ситуацію прокоментував і виконавчий директор компанії Джон Стенк. Він стверджує, що його колега зробив це в інтересах всієї студії.

"Кевін багато в чому сприяв успіху студії за останні 25 років, і за це ми дякуємо йому. Кевін визнає, що його помилки несумісні з очікуваннями керівництва компанії і можуть вплинути на здатність компанії рухатись вперед", – пояснив Джон Стенк.

Що відомо про секс-скандал за участю Кевіна Цудзіхари?

Гучний скандал розгорівся після оприлюднення фрагментів листування гендиректора Warner Brothers Кевіна Цудзіхари. У ЗМІ показали докази того, що чоловік обіцяв британській акторці Шарлотті Крік просування в кар'єрі в обмін на сексуальні стосунки. Сам глава компанії досі не коментував звинувачень та не намагався їх спростувати.

Після резонансу у мережі та пресі Кевін Цудзіхара зазначив, що жодного разу не затверджував акторку на роль. Водночас у самій Warner Brothers він заявив, що шкодує про скоєне та додав, що його "вчинки у минулому шкодять компанії".