Очима Йоргоса Лантімоса: Емма Стоун знялася у вінтажній фотосесії з багатьма собаками

Голлівудська акторка Емма Стоун постала у цікавій фотосесії, для якої знаменитий режисер Йоргос Лантімос видумав образ собачниці. 30-річна зірка позувала разом із собаками в дворі, на ліжку і навіть у ванній кімнаті.

Американська актриса, яка номінована на Оскар-2019 за "Найкращу жіночу роль другого плану", знялася для березневого номера для глянцю W. Над її зйомкою для іноземного видання працював талановитий кінорежисер Йоргос Лантімос. Йому вдалося показати Емму з іншої сторони, яка їй дуже близька. Адже вона дійсно любить домашніх тварин.

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Під час фотосесії голлівудська актриса перетворилася на запеклу любительку собак, яких у неї п'ятнадцять і у всіх різні породи, а також затишний будинок з красивим газоном і великим басейном. Для свого нового образу Емма Стоун отримала інше ім'я – Філліс.

Спочатку ми думали про те, щоб розповісти про жінку, яка обожнює опудала тварин. Я обговорив це з Еммою. Але оскільки вона дуже любить собак, ми відійшли від ідеї опудал до теми цієї глибокої любові до тварин,

– поділився Йоргос Лантімос.



Емма Стоун / Instagram / @wmag



Емма Стоун / Instagram / @wmag



Емма Стоун / Instagram / @wmag



Емма Стоун / Instagram / @wmag



Емма Стоун / Instagram / @wmag