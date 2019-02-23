Очима Йоргоса Лантімоса: Емма Стоун знялася у вінтажній фотосесії з багатьма собаками

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Емма Стоун
Емма Стоун / Instagram / @wmag

Голлівудська акторка Емма Стоун постала у цікавій фотосесії, для якої знаменитий режисер Йоргос Лантімос видумав образ собачниці. 30-річна зірка позувала разом із собаками в дворі, на ліжку і навіть у ванній кімнаті.

Американська актриса, яка номінована на Оскар-2019 за "Найкращу жіночу роль другого плану", знялася для березневого номера для глянцю W. Над її зйомкою для іноземного видання працював талановитий кінорежисер Йоргос Лантімос. Йому вдалося показати Емму з іншої сторони, яка їй дуже близька. Адже вона дійсно любить домашніх тварин.

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Під час фотосесії голлівудська актриса перетворилася на запеклу любительку собак, яких у неї п'ятнадцять і у всіх різні породи, а також затишний будинок з красивим газоном і великим басейном. Для свого нового образу Емма Стоун отримала інше ім'я – Філліс.

Спочатку ми думали про те, щоб розповісти про жінку, яка обожнює опудала тварин. Я обговорив це з Еммою. Але оскільки вона дуже любить собак, ми відійшли від ідеї опудал до теми цієї глибокої любові до тварин,
– поділився Йоргос Лантімос.

Емма Стоун
Емма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Емма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Емма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Емма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Емма Стоун / Instagram / @wmag

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
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