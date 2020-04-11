Одесити продовжують порушувати самоізоляції: герої мультфільму "Маша і ведмідь" на вулицях міста

Зважаючи на посилення карантинного режиму, українці вдають до оригінальних способів прогулянок містом відповідно до встановлених норм. Так, жителі Одеси раніше переодягалися у персонажів книжки "Аліса в країні чудес", а тепер приміряли образи героїв мультфільму "Маша і ведмідь".

Згідно з посиленням загальнонаціонального карантину, українці повинні залишати домівки лише у разі крайної потреби. Так, власникам домашніх тварин дозволено вигул улюбленців лише по одному. Одесити, аби отримати змогу з'являтися у публічних місцях, вдаються до експериментів з казковими персонажами.

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Якщо днями вулицями Одеси прогулювалися герої дитячого роману "Аліса в країні чудес", то тепер об'єктом для привернення уваги стали персонажі популярного мультфільму "Маша і ведмідь". Переодягнені у червону сукню з хустинкою та маскою і костюм справжнього лісового звіра, одесити розважали перехожих енергійною прогулянкою.

Герої мультфільму "Маша і ведмідь" на вулицях Одеси: відео

Слід зауважити, що подібні вчинки викликають захват у суспільстві, зважаючи на те, як стрімко відео заполонило мережу. Місцева влада наразі жодним чином не реагує на інциденти.

Станом на 11 квітня в Україні зафіксовано 2 531 випадок зараження коронавірусом, з них 310 – за останню добу. 73 людини померли від ускладнень, 79 пацієнтів одужали.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу