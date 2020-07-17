Через пандемію коронавірусу чимало світських подій перейшли в режим онлайну, відтак церемонії вручення престижних нагород відбувається дистанційно. В такому ж форматі відбудеться 11-ий Одеський кінофестиваль. Наразі організатори заходу оголосили офіційну дату події та представили постер.

Фото оприлюднили на сайті Одеського кінофестивалю та в соціальних мережах, привернувши увагу прихильників до майбутньої події. На постері організатори символічно показали очі людини, які замість вій та зіниць мають зображення тварин і рослин. У коментарі генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю пояснила концепцію картинки.

Дивіться також Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн

"У центрі постера – історії, які живуть в очах глядача. Комедії, трилери, драми, детективи: усі ці світи поєднує одне – той, хто їх дивиться. Через кінопроєктор вони дарують найрізноманітніші емоції, відчуття, викликають низку запитань, порушують безліч тем", – розповіла Юлія Сінькевич.



Офіційний постер 11-го Одеського кінофестивалю / Фото OIFF

Представниця Одеського кінофестивалю також додала, що в час пандемії організатори були змушені внести корективи у заплановану подію. Однак Юлія Сінькевич не приховує: онлайн-формат допоможе багатьом українцям, які досі не були частинкою світської події, долучитись до заходу.

Наразі відомо, що 11-ий Одеський кінофестиваль відбудеться з 25 вересня до 3 жовтня. Традиційної червоної доріжки та спільного перегляду і обговорення фільмів не планується, однак на Потьомкінських сходах пройде традиційний open air кіноперформанс.