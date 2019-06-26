Одеський кінофестиваль: хто з голлівудських зірок став суддями заходу

Залишаються лічені дні до початку однією з наймасштабніших кіноподій України – щорічного Одеського кінофестивалю 2019. Організатори завершують останні підготування до відкриття червоної доріжки, а у мережі оприлюднили список членів журі, які й визначать переможців. Серед них – знамениті українські режисери та актори.

Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті ювілейного 10-го Одеського кінофестивалю. Згідно з анонсом, кіноподія відгримить в курортному місті з 12 до 20 липня. На червоній доріжці з'явиться чимало знаменитостей, серед яких – голлівудські зірки, які є суддями кіноподії. Хто увійшов до складу журі – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Одеський фестиваль 2019: склад журі

У 2019 році очолить експертне журі перспективний режисер із Бельгії Петер Бросенс. Допомагатиме йому визначати переможців українська акторка Іванна Сахно, яка прославилась у Голлівуді та вже зіграла ролі в таких популярних фільмах як: "Тихоокеанський рубіж: Повстання" і "Шпигун, який мене кинув". Окрім цього, членами журі будуть директор Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах Карел Ох, ірландський актор Баррі Уорд, а також відома грузинська письменниця, режисер і продюсер Нана Еквтімішвілі.



Одеський кінофестиваль 2019: члени журі / OIFF

Оцінювати роботи у категорії "Національна конкурсна програма" будуть нью-йоркський кореспондент Cahiers du Cinéma Ніколас Елліот, режисер із Польщі Йоанна Кос-Краузе, іранська акторка, письменниця та режисер Манія Акбарі та кінокритик Іванна Дядюра.



Одеський кінофестиваль 2019 / OIFF

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Організатори вирішили запросити окремих експертів для оцінювання європейських документальних фільмів, які змагатимуться за перемогу. Членами журі в цій категорії стали американський режисер і сценарист Білл Гуттентаг, українська кінопродюсер Дарина Бассель та радіоведуча і режисер з Франції Соня Кронлунд.



Експертне журі Одеського міжнародного кінофестивалю 2019 / OIFF

Водночас Міжнародну федерацію кінопреси FIPRESCI на заході представлятимуть кінокритики Дмитро Десятерик (Україна), Джованні Вімеркате (Італія) і Ванда Бенджеллул (Швеція).



Одеський кінофестиваль 2019 / OIFF

Що відомо про Одеський кінофестиваль?Це один із найбільших глядацьких кінофестивалів у Європі, який ще називають "східноєвропейськими Каннами". Щороку він проходить в Одесі, в місцевому Театрі опери та балету. Захід був створений для популяризації інтелектуального кіно серед українських глядачів, а також для підтримки вітчизняної кіноіндустрії, що за останні роки помітно розвинулась. Особливістю події є те, що для червоної доріжки тут немає жодного дрес-коду, а зірки можуть прийти навіть у кросівках.