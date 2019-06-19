Одеський кінофестиваль: представники оголосили фільми-учасники конкурсних програм

Незабаром в Одесі відбудеться один з наймасштабніших заходів у галузі кіноіндустрії – Одеський міжнародний кінофестиваль. Організатори події оголосили список кінокартин, які будуть номіновані на конкурсні програми.

В курортному місті України, Одесі, 12 липня стартує 10-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Раніше повідомлялося, що на захід приїде чимало знаменитостей, серед яких Кетрін Деньов і Роуз МакГавен.

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Також відомо, що за дев'ять днів покажуть десять фільмів, а в журі сидітимуть знамениті режисери з Голлівуду, а також відомі кінокритики. Варто відзначити, що у конкурсі 10-го кінофестивалю візьмуть участь чотирнадцять українських стрічок, чотири з яких повнометражні, а ще десять – короткометражні. За кілька тижнів до початку фестивалю організатори гучного дійства назвали список фільмів-учасників конкурсних програм.

Програма 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю:

Національний конкурс. Короткий метр

"Знебарвлена", режисер Марина Степанська

"Дитина", режисер Дар'я Турецька

"Поки не стане чорним2, режисер Анастасія Фалілеєва

"Різдвяні історії", режисери Валерій Сочивець та Філіп Сотніченко

"У нашій синагозі", режисер Іван Орленко

"Solitude", режисер Єлизавета Сміт

"Int.Kitchen.Night", режисер Аркадій Непиталюк

"Дорослий", режисер Жанна Озірна

"Факт (-ура!) змін", режисер Марина Нікольчева

"Дівчинка, хлопчик та секрет", режисер Оксана Казьміна

Національний конкурс. Повний метр

"U311 Черкаси", режисер Тимур Ященко

"Тато — мамин брат", режисер Вадим Ільков

"Мої думки тихі", режисер Антоніо Лукіч

"Панорама", режисер Юрій Шилов

Конкурс європейських документальних фільмів

"Командирка Аріан: історія про жінок, війну і свободу", режисер Альба Соторра

"Привіт, штучний інтелекте: історії кохання з майбутнього", режисер Іза Віллінгер

"Літній хокей", режисери Розаліє Когутова, Томаш Бояр

"Бо ми мужики", режисери Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен

"Придністров'я", режисер Анна Еборн

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", режисер Надія Парфан

"Зустрічі з Джимом2, режисер Едже Гер

"Для Сами", режисери Ваад аль-Катеб, Едвард Воттс

Міжнародний конкурс

"А потім ми танцювали", режисер Леван Акін

"Додому", режисер Наріман Алієв

"Монос", режисер Алехандро Ландес

"Тут був Саша", режисер Ернестас Янкаускас

"Тель-Авів у вогні", режисер Самех Зоабі

"Чоловік, який купив Місяць", режисер Паоло Дзукка

"Сувенір", режисер Джоанна Гогг

"Шлях згоди", режисер Луо Ханьсін

"Сиротинець", режисер Шархбану Садат

"Королева сердець", режисер Май ель-Тухі

"На посту!", режисер Кантен Дюпйо

"Ініціали С.Г.", режисери Раніа Аттьє, Деніел Гарсія