Одеський міжнародний кінофестиваль: коли чекати і хто з голлівудських зірок приїде

41 Читать новость на русском

В Одесі незабаром почнеться міжнародний кінофестиваль. Цього року він пройде вдесяте. Триватиме подія з 19 до 20 липня.

На фестивалі будуть голлівудські зірки, показуватимуть перфоманси просто неба і, звісно, стрічки, які вже заявили про себе в Каннах.

Читайте також: Хто отримав гран-прі Одеського кінофестивалю у 2018 році

Аби сформувати програму, продивилися 1110 фільмів.  Змагатимуться як іноземні, так і українські кінороботи. Наприклад, фільм, який заявив про себе на Канському кінофестивалі у Франції. "Додому" – це історія про кримського татарина, в якого помирає син в Києві. Події відбуваються після анексії Криму. Українці фільм побачать на фестивалі вперше. Натомість він вже вразив європейців, хоч сприймати стрічку їм було і важко. Зізнається режисер.

Батько їде в Київ, щоб забрати старшого сина і поховати в Криму... Багато хто навіть з журналістів не знає про Олега Сенцова, який зараз в російській тюрмі. Тобто інформаційне поле України не заповнене за кордоном,
– розповів режисер Наріман Алієв.

Серед гостей чекають на зірку "Шербурзьких парасольок" Катрін Деньов і актрису серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГавен. Також приїде відомий британський режисер, якого не один раз номінували на Оскар, Майк Лі.

деньов
Катрін Деньов

макгавен
Роуз Макгавен

майк лі
Майк Лі

На традиційному заході – трансляції чорно-білого фільму на Потьомкінських сходах – покажуть стрічку 1928 року "Казаки". Перегляд відбуватиметься під супровід симфонічного оркестру й хору. 

Цього року це унікальний формат фільму, який ми шукали. Не перший рік в нас такий "хант" (полювання – 24 канал) за цим фільмом. Це дуже таке унікальне поєднання. Фільм про Україну, класна комедія,
– розповіла президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко.

Відео: коментар Вікторії Тігіпко

 

blog_ava
Це страшніше, ніж ракети та танки, – Разумков про спосіб повернення окупованих територій
18 червня
3425
Автор: Альона Чернецька
Теги: LifeStyle Новини Одеси Новини LifeStyle Кіно Одеський кінофестиваль Фестивалі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
18 червня 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 4821
Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
18 червня 15:39 Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
511
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
18 червня 11:07 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
343
"Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу
18 червня 10:38 "Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу
Юлія Ліпенцева 709
День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
16 червня 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
Юлія Турелик 2814
Новини
Більше новин
Залиште відгук