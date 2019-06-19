Одеський міжнародний кінофестиваль: коли чекати і хто з голлівудських зірок приїде

В Одесі незабаром почнеться міжнародний кінофестиваль. Цього року він пройде вдесяте. Триватиме подія з 19 до 20 липня.

На фестивалі будуть голлівудські зірки, показуватимуть перфоманси просто неба і, звісно, стрічки, які вже заявили про себе в Каннах.

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Аби сформувати програму, продивилися 1110 фільмів. Змагатимуться як іноземні, так і українські кінороботи. Наприклад, фільм, який заявив про себе на Канському кінофестивалі у Франції. "Додому" – це історія про кримського татарина, в якого помирає син в Києві. Події відбуваються після анексії Криму. Українці фільм побачать на фестивалі вперше. Натомість він вже вразив європейців, хоч сприймати стрічку їм було і важко. Зізнається режисер.

Батько їде в Київ, щоб забрати старшого сина і поховати в Криму... Багато хто навіть з журналістів не знає про Олега Сенцова, який зараз в російській тюрмі. Тобто інформаційне поле України не заповнене за кордоном,

– розповів режисер Наріман Алієв.

Серед гостей чекають на зірку "Шербурзьких парасольок" Катрін Деньов і актрису серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГавен. Також приїде відомий британський режисер, якого не один раз номінували на Оскар, Майк Лі.



Катрін Деньов



Роуз Макгавен



Майк Лі

На традиційному заході – трансляції чорно-білого фільму на Потьомкінських сходах – покажуть стрічку 1928 року "Казаки". Перегляд відбуватиметься під супровід симфонічного оркестру й хору.

Цього року це унікальний формат фільму, який ми шукали. Не перший рік в нас такий "хант" (полювання – 24 канал) за цим фільмом. Це дуже таке унікальне поєднання. Фільм про Україну, класна комедія,

– розповіла президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко.

Відео: коментар Вікторії Тігіпко