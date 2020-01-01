Як актори з фільму "Сам удома" виглядають сьогодні: приголомшлива фотодобірка

Ми впевнені, фільм "Сам удома" – перший у списку новорічних must see стрічок. Переглянути його напередодні свят стало хорошою традицією для людей з усього світу. А Кевін, як ніхто інший, може підняти настрій і нагадати про те, як важливо вірити в різдвяне диво.

У новому 2020 році комедії "Сам удома" виповнюється, не повірите, 30 років! Однак це не заважає їй бути однією з найулюбленіших тематичних стрічок і тішити глядачів якісним гумором, який залишається актуальним навіть через третину століття.

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Однак, якщо час йде і традиції не змінюються, то актори культового фільму змінилися просто до невпізнання. Редакція LifeStyle 24 зробила для вас добірку фото, переглянувши які ви можете побачити, як виглядають улюблені актори через 30 років після виходу комедії.

Маколей Калкін у ролі Кевіна МакКалістера

Маколей знявся у культовому фільмі, коли йому було всього 10 років. Зараз йому 39 і він часто згадує свою роль у різдвяній комедії.

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Джон Герд у ролі Пітера МакКалістера

У двох перших частинах фільму "Сам удома" Джон, що народився у 1945 році, зіграв батька маленького сміливця. На жаль, актор помер у 2017 році.

Кетрін О'Хара у ролі Кейт МакКалістер

А от маму маленького Кевіна зіграла акторка, яка народилася у березні 1954 року. Станом на січень 2020 року Кетрін виповнилося 65 років!

Джо Пеші у ролі злодія Гаррі Лайма

Джо Пеші народився в лютому 1943 року, тобто зараз йому 76 років. Його творча діяльність розпочалася ще 1961 році і успішно продовжується до сьогодні!

Деніел Стерн у ролі злодія Марва Мерчанмса

Відомий актор і комік, який зіграв кумедного напарника-злодія, народився у 1957 році. Станом на січень 2020 року Деніелу Стерну 62 роки.

Кіран Калкін у ролі Фуллера МакКалістера

Напевне, мало хто знає, але рідного брата Кевіна у фільмі "Сам удома" зіграв його справжній рідний брат Кіран. Зараз хлопцю 32 роки і він вже не зловживає кока-колою перед сном.

Девін Ретрей у ролі База МакКалістера

Зараз одному з "улюблених" братів Кевіна – екранному Базу – вже 42 роки! Ймовірно, ви навряд чи впізнали б його.

Роб Шнайдер у ролі консьєржа Беллмана

У другій частині фільму "Сам удома" Кевін загубився у Нью-Йорку, тому вирішив перекочувати у центральному готелі. Там його зустрічав молодий консьєрж Беллман, який дуже мріяв отримати чайові. Зараз акторові, що зіграв працівника готелю, 56 років!

Тім Каррі у ролі консьєржа

Британський актор, який народився у 1946 році, також зіграв одного з консьєржів готелю "Плаза". Зараз акторові 73 роки.