"Один вдома" повернеться на екрани через 26 років: Disney знімає нову версію фільму

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Disney знімають перезавантаження фільму "Один дома"
Disney знімають перезавантаження фільму "Один дома" / Колаж: 24 канал; фото: скріншоти з відеороликів

На великі екрани повернеться улюблена новорічна комедія. Кіностудії 20th Century Fox і Disney вирішили зняти сиквел до культової кінострічки "Один вдома". Нова частина стане продовженням двох попередніх, але ніяк не римейком. Над сценарієм вже працюють відомі американські коміки.

Дві частини культової кінострічки 90-х "Один вдома" користуються неабияким успіхом до сьогодні. Однак чимало шанувальників чекали на продовження історії від знаменитого режисера та неперевершеного акторського складу. Мрія прихильників сімейної комедії здійснилась, за перезапуск фільму "Один вдома" взялася кіностудія Disney.

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До слова, нещодавно мережу заполонив ролик від Google, у якому Маколей Калкін сидить за знаменитим столом і вечеряє напівфабрикатами в очікуванні грабіжників. За три дні після публікації на YouTube-каналі відео набрало більше, ніж 18 мільйонів.

Як повідомляє SplashReport, на цьому історія про відважного хлопця, що залишився сам вдома, не завершується. Кіностудії 20th Century Fox і Disney готують ребут (перезапуск) фільму. Відомо, що вони вже почали розробку частини, яка стане перезавантаженнями. Сценаристами культової кінострічки стануть коміки американського шоу Saturday Night Live ("В прямому ефірі суботнього вечора") Міккі Дей і Стрітер Сейделл. Щодо акторського складу, відомо, що в кінострічці зніматиметься Вілл Фарелл. Також автори проводять переговори з Меліссою Маккарті.

один дома повертається
"Один дома" повертається / Instagram / @22_vision

один дома третя частина
"Один дома" повертається / Instagram / @22_vision
 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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