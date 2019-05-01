Один від одного кращий: скільки заробляють Ді Капріо, Пітт і "Скеля" за зйомки в фільмах

Те, що голлівудські актори заробляють шалені суми, вже давно ні для кого не секрет. Однак рідко коли можна дізнатися точні гонорари, тим паче, якщо вони перевищують кілька мільйонів доларів. Спеціально для прихильників голлівудських зірок та поціновувачів кіноіндустрії іноземне видання дізналося і назвало заробіток улюблених акторів та актрис.

Дослідженням зайнялися репортери американського Variety. Як зазначається в джерелі, суми заробітку за фільми, які вже вийшли на екран або будуть представлені найближчим часом, коливаються в межах від 2 до 27 мільйонів доларів.

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У рейтинг багачів Голлівуду потрапили знаменитості, які брали участь у зйомках усіх найпопулярніших картин цього року. Так, як повідомляється в джерелі, Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо, які знялися разом у стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", зажадали вполовину менше грошей, ніж беруть зазвичай. А Райан Рейнольдс отримав більший гонорар від них двох разом взятих.

Скільки заробили голлівудські актори за зйомки в найпопулярніших фільмах:

15 . Джессіка Честейн, "Воно 2" – 2,5 мільйона доларів;

14. Хоакін Фенікс, "Джокер" – 4,5 мільйона доларів;

13. Мартін Ловренс, "Погані хлопці 3" – 6 мільйонів доларів;

12. Крістен Стюарт, "Ангели Чарлі" – 7 мільйонів доларів;

11. Бен Аффлек, "Потрійний кордон" – 8 мільйонів доларів;

10. Ідріс Ельба, "Форсаж: Гоббс та Шоу" – 8 мільйонів доларів;

9. Марго Роббі, "Хижі птахи (та фантастична Харлі Квін)" – 9-10 мільйонів доларів;

8. Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт, "Одного разу в Голлівуді" – 10 мільйонів доларів;

7. Емілі Блант, "Тихе місце 2" – 12-13 мільйонів доларів;

6. Том Круз, "Кращий стрілець 2" – 12-14 мільйонів доларів;

5. Джейсон Стетхем, "Форсаж: Гоббс та Шоу" – 13 мільйонів доларів;

4. Вілл Сміт, "Погані хлопці 3" – 17 мільйонів доларів;

3. Роберт Дауні-молодший, "Подорож доктора Дуліттл" – 20 мільйонів доларів;

2. Двейн Джонсон, "Форсаж: Гоббс та Шоу" – 20 мільйонів доларів;

1. Райан Рейнольдс, "6 футів під землею" – 27 мільйонів доларів;