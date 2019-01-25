Одне з семи чудес хореографічного світу: в Київ завітає балетна трупа NDT

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Весна для українців стане періодом чудових концертів і театральних дійств. Серед них не менш захопливим стане сучасна балетна трупа світу NDT, яка 13 квітня виступить у МЦКМ Жовтневий в столиці України.

Історія Нідерландського танцювального театру (NDT) бере початок ще в середині минулого століття. Відтоді їхнє танцювальне дійство подорожує світом, на яке щороку приходить подивитись більше 100 тисяч людей. Дивовижні постановки актори танцювального театру вивчають у місті Гаага і лише після цього підкорюють найкращі сцени континентів.

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У їхньому репертуарі нараховується понад 600 постановок, авторами яких є знамениті балетмейстери: Іржі Кіліан, Ханс ван Манен, Сіль Леон, Пол Лайтфут, Крістал пайти, Едвард Клюг, Олександр Екман і Марко Геке. Відтак NDT став втіленням унікального симбіозу хореографії, візуальних мистецтв, музики, світла і декорацій.


Танцювальна балетна трупа Нідерландського танцювального театру (NDT) / Прес-служба

Всесвітньо відомі ЗМІ по-різному називають танцювальну трупу з Нідерландів: "окремим феноменом в світі хореографії" (The Independent), "одним із семи чудес хореографічного світу" (Le Figaro), "танцюристи, які можуть впоратися з будь-яким завданням, поставленим їм видатними хореографами" (The Herald) та іншими високими похвалами. Саме тому варто відвідати цей захід, адже в рамках світового туру танцюристи вперше завітають в Україну, де покажуть постановки від найкращих хореографів сучасності.


Танцювальна балетна трупа NDT / Прес-служба

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Фотоновини Новини Києва
Джерело: 24 канал
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