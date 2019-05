"Одного разу в Голлівуді" з Бредом Піттом і Леонардо Ді Капріо: мережу підкорює новий трейлер

Кінокомпанія Sony Pictures підготувала для прихильників сюрприз: у мережі опублікували новий трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time... in Hollywood). Новинка привернула чималу увагу ЗМІ та кіноманів, адже на екранах можна буде побачити гру талановитих акторів, зокрема, Бреда Пітта та Леонардо Ді Капріо.

Події фільму розгортаються у 1969 році, відтак автори майстерно показали стиль того часу. У Лос-Анджелесі активно розвивалась кіноіндустрія, відтак Рік Далтон (Леонардо ДіКапріо) прагне будь-якою ціною закріпити свій успіх і продовжити зйомки у прибуткових стрічках. Він вже добився чималої слави: є телевізійним актором, який перебуває на злеті популярності після вдалих зйомок. Однак конкуренцію Ріку може скласти його друг та дублер Кліфф Бут (Бред Пітт), який мріє теж завоювати Голлівуд. Читайте також: Одного разу в Каннах: Ді Капріо, Тарантіно, Пітт та Роббі з'явились на червоній доріжці Цікаво, що всі події розгортаються на фоні резонансного злочину, що сталося в ніч на 9 серпня 1969 року. Тоді п'ятьох людей жорстоко вбили. Відтак легендарний режисер Квентін Тарантіно через 50 років після моторошної події, вирішив показати її глядачам. Однак зробити це у своїй особливій манері. Варто зазначити, що над задумом Квентін Тарантіно працював довгих 5 років, а фільм "Одного разу в Голлівуді", за словами режисера, може стати його останнім. Традиційно, до зйомок режисер запросив знаменитих акторів, які привертають неабияку увагу до фільму. Так, в "Одного разу в Голлівуді" глядачі зможуть побачити гру Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Бреда Пітта, Дакоти Фаннінг, Курта Рассела, Аль Пачіно, Тімоті Оліфанта та інших. Прем'єра фільму в Україні запланована на 8 серпня 2019 року. Дивіться новий трейлер до фільму "Одного разу в Голлівуді": відео Дивитися перший трейлер до фільму "Одного разу в Голлівуді" українською: відео