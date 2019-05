Одного разу в Каннах: Ді Капріо, Тарантіно, Пітт та Роббі з'явились на червоній доріжці

Довгоочікувана кінострічка "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood), режисером якої став Квентін Тарантіно, вже дебютує на Каннському фестивалі. На червону доріжку перед показом фільму приїхали всі головні герої стрічки, які зробили справжній фурор серед фанатів та в соціальних мережах.

Серед творців та акторів фільму на Каннський фестиваль завітали Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі, Квентін Тарантіно, Даніела Пік, Девід Хейман та Шеннон Макінтош. Для події чоловіки обрали класичні смокінги, що чудово виглядали на знаменитостях, водночас жінки красувались на червоній доріжці у розкішних вбраннях. Читайте також: Розкішна Пенелопа Крус з колегою Антоніо Бандерасом вразили виходом на червоній доріжці Канн Відтак, співачка Даніела Пік обрала ніжно-пудрову шовкову сукню на бретельках, доповнивши її елегантною зачіскою та елегантними сережками. Автогонщиця Шеннон Макінтош одягнула смарагдову плісировану сукню, що підкреслювала груди та стегна жінки. А от Марго Роббі мала дещо своєрідний, але по-справжньому символічний образ.

Зірки фільму "Одного разу в Голлівуді" на Каннському фестивалі / Getty Images

Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт на Каннському фестивалі / Getty Images На фестиваль вона завітала в основних кольорах бренду Chanel, адже вчора вона стала обличчям модного бренду. Для події кінозірка приміряла рожевий топ на бретельках, прикрашений чорною смужкою з паєтками на грудях та аплікацією у формі банта з квіткою. За низ вона обрала штани прямого крою з чорними паєтками та чорні черевики.

Марго Роббі на Каннському фестивалі / Getty Images Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"? Стрічка є однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року, а сценарій для неї писався близько 5 років. Кінокартина розповідає про події, які відбувалися в Лос-Анджелесі у 1969 році. За сюжетом, в центрі подій стає історія, пов'язана із сектантом Чарльзом Менсоном. Саме він вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Зйомками фільму зайнялась кінокомпанія Sony Pictures Entertainment, а світова прем'єра вже відбудеться зовсім скоро – 26 липня. На початку травня стало відомо, що американсько-британський фільм вперше покажуть на Каннському фестивалі. Одного разу в Голлівуді: дивитись трейлер фільму онлайн