Однорічна дочка Кайлі Дженнер повторила епатажний образ мами для Met Gala: фото

1-річна дочка наймолодшої мільярдерки у світі Кайлі Дженнер Стормі приміряла образ зіркової мами для святкування свята Геловіну-2019.

У травні 2019 року для грандіозної фешн-події Met Gala найпопулярніша зірка інстаграму Кайлі Дженнер одягнула яскраву сукню від Versace, яка розшита камінням, паєтками та декорована великою кількістю страусового пір'я фіолетового кольору. Стилісти також підібрали для дівчини перуку у тон.

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Схожий образ Кайлі вирішила відтворити для своєї дочки Стормі під час тижня святкування до Геловіну. Маленька дівчинка також позувала з фіолетовим волоссям, як у мами, та в мінікопії знаменитого вбрання.

У руках первісток Дженнер тримає срібну сумку. Нові знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

"Моя дівчинка!" – додала у підписі Кайлі.

Пропонуємо порівняти образ Кайлі Дженнер і її дочки Стормі:

Кайлі Дженнер (Фото: Getty Images) і Стормі (Фото: Instagram / @kyliejenner)