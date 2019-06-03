Однорічну дочку Кайлі Дженнер госпіталізували з алергією: подробиці

Дочка наймолодшої мільярдерки у світі та зірка соціальних мереж Кайлі Дженнер була госпіталізована з сильною алергічною реакцією.

Про це Дженнер повідомила своїх шанувальників на сторінці в Instagram у Stories.

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На опублікованому знімку 16-місячна Стормі, яка загорнута у ковдру, спить з іграшкою. Кайлі показала світлину, коли поверталася з дочкою з лікарні додому. Деталі стосовно приступу алергічної реакції дівчинки немає.

У неї була алергічна реакція, але зараз вона на 100% в порядку, і ми вдома. Все інше перестає мати значення, коли трапляються такі речі. Нехай Господь благословить Бог всіх мам з хворими дітьми. Любові вам і позитиву,

– зазначила у підписі знаменитість.



Дочка Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner

В іншому дописі селебріті подякувала Богові за те, що з її дочкою Стормі все добре і нічого поганого не сталося.

"Я вірю, що потрібно давати те, що ви хотіли б отримати. Якщо хочеш любові, дай любов. Якщо хочеш успіху, бажай успіху іншим", – підписала фото Кайлі Дженнер.



Публікація Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner