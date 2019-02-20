Одразу три пісні Аріани Гранде очолили чарт Billboard

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Аріана Гранде очолила чарт Billboard
Аріана Гранде очолила чарт Billboard / Instagram / @arianagrande

Відома американська співачка Аріана Гранде протягом останніх кількох років досягає великих успіхів у шоу-бізнесі. Цього разу три її успішні композиції розмістились на верхівці найпрестижнішого рейтингу Billboard.

Відтепер вона є частиною історії чарту Hot 100 від Billboard, адже трійка її синглів – 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend I'm Bored та Thank U, Next зайняла перші три сходинки. 

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З цієї нагоди зірка навіть розмістила допис у своєму Instagram, де подякувала невідомій людині, або, можливо, всім шанувальникам, за підтримку і віру в неї: "Я засміялась, коли побачила це, тому що думала, що це фотошоп. Дякую від всього серця. З багатьох причин. Вперше з часів The Beatles (і вперше для сольного виконавця?). Це божевільно. Я подумала, що це жарт, коли побачила. Я люблю тебе. Хай завжди буде твоя воля. Спасибі тобі за все. Я не можу повірити, що це реальність. Дякую за історію з дівчиною сьогодні. І за те, що змусив мене відчувати себе коханою. Поки що плачу".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

Підтвердимо слова зірки, що такого успіху змогла добитись лише британська рок-група The Beatles, яка у 1964 встановила подібний рекорд. Гурт тоді посів три перших місця в рейтингу з треками Can not Buy Me Love, Twist and Shout і Do You Want to Know a Secret.

Якщо хочете перевірити, чи справді три сингли Аріани Гранде заслуговують бути першими у Hot 100 Billboard, пропонуємо прослухати самим.

Аріана Гранде – 7 Rings: дивитись відео онлайн

Аріана Гранде – Break Up With Your Girlfriend I'm Bored: дивитись відео онлайн

Аріана Гранде – Thank U, Next: дивитись відео онлайн

Хто така Аріана Гранде? Відома американська співачка та актриса. Неодноразово потрапляла в чарти Billboard та випускали потужні хіти, які збирали мільйони прослуховувань та переглядів. У 2017 році на її концерті в Манчестері (Великобританія) трапився теракт, внаслідок чого загинули десятки жертв. Це неабияк вплинуло на її творчість та особисте життя. У 2018 році популярний журнал Billboard назвав Аріану Гранде "Жінкою року 2018".

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Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Аріана Гранде
Джерело: LifeStyle 24
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