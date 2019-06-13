Одружена Софі Тернер відсвяткувала дівич-вечір напередодні другого весілля: яскраві фото

Зірка культового серіалу "Гра престолів" 23-річна Софі Тернер зібрала усіх подруг на святкуванні її дівич-вечора. Масштабне гуляння знаменита акторка влаштувала напередодні офіційної частини їхнього з Джо Джонасом весілля.

На початку травня стало відомо про невелику таємну вечірку з нагоди одруження Софі Тернер та Джо Джонаса. Однак після цього іноземні ЗМІ підірвали мережу новиною про друге, більш традиційне, весілля з великою кількістю гостей.

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Раніше повідомлялося, що пишне святкування заплановане на початок літа. Цілком ймовірно, що церемонія відбудеться вже в найближчі вихідні, адже напередодні Софі Тернер та її подруги відсвяткували традиційний дівич-вечір.

Дівчата організували яскраву вечірку в Іспанії, яка пройшла на борту приватного літака. Подруги нареченої і сама наречена розпивали шампанське і їли заборонений фаст-фуд. Після цього Софі Тернер та інші гості вечірки переодягнулися в яскраві костюми та перуки і влаштували собі фотосесію у готелі.