Одружена Софі Тернер відсвяткувала дівич-вечір напередодні другого весілля: яскраві фото

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Софі Тернер відсвяткувала дівич-вечір
Софі Тернер відсвяткувала дівич-вечір / Instagram / @blairnoel

Зірка культового серіалу "Гра престолів" 23-річна Софі Тернер зібрала усіх подруг на святкуванні її дівич-вечора. Масштабне гуляння знаменита акторка влаштувала напередодні офіційної частини їхнього з Джо Джонасом весілля.

На початку травня стало відомо про невелику таємну вечірку з нагоди одруження Софі Тернер та Джо Джонаса. Однак після цього іноземні ЗМІ підірвали мережу новиною про друге, більш традиційне, весілля з великою кількістю гостей.

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Раніше повідомлялося, що пишне святкування заплановане на початок літа. Цілком ймовірно, що церемонія відбудеться вже в найближчі вихідні, адже напередодні Софі Тернер та її подруги відсвяткували традиційний дівич-вечір.

Дівчата організували яскраву вечірку в Іспанії, яка пройшла на борту приватного літака. Подруги нареченої і сама наречена розпивали шампанське і їли заборонений фаст-фуд. Після цього Софі Тернер та інші гості вечірки переодягнулися в яскраві костюми та перуки і влаштували собі фотосесію у готелі.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Гра престолів Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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