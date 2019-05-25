Одружені Настя Каменських і Потап полетіли у весільну подорож: фото

У четвер, 23 травня, співачка Настя Каменських і репер Потап відсвяткували своє гучне весілля, на яке були запрошені багато представників українського шоу-бізнесу. А вже через два дні, 25 травня, новоспечені чоловік і дружина відправилися у свою весільну подорож.

Про початок медового місяця Потап і Настя оголосили на своїх сторінках в Instagram.

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На новому знімку подружжя позує біля приватного літака з валізами від Louis Vuitton. Каменських для перельоту одягнула джинси, білу майку та шкіряну куртку. Завершили образ співачки комфортні сірі кросівки.

Натомість артист традиційно приміряв кепку і зручний одяг. На борту закохані випили по келиху шампанського і відправилися у весільну подорож.



Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

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Додамо, про одруження Потапа і Насті Каменських стало відомо вранці 23 травня. Репер опублікував новий відеоролик на своєму YouTube-каналі, у якому зізнався в коханні своїй екс-колезі і розповів, чому вони приховували свої відносини. Як відомо, весільна церемонія відбудеться у ресторані за Києвом і на нього запрошено чимало зіркових друзів.

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