Одружені Настя Каменських і Потап полетіли у весільну подорож: фото

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Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux

У четвер, 23 травня, співачка Настя Каменських і репер Потап відсвяткували своє гучне весілля, на яке були запрошені багато представників українського шоу-бізнесу. А вже через два дні, 25 травня, новоспечені чоловік і дружина відправилися у свою весільну подорож.

Про початок медового місяця Потап і Настя оголосили на своїх сторінках в Instagram.

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На новому знімку подружжя позує біля приватного літака з валізами від Louis Vuitton. Каменських для перельоту одягнула джинси, білу майку та шкіряну куртку. Завершили образ співачки комфортні сірі кросівки.

Натомість артист традиційно приміряв кепку і зручний одяг. На борту закохані випили по келиху шампанського і відправилися у весільну подорож.

Настя Каменських і Потап
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

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Додамо, про одруження Потапа і Насті Каменських стало відомо вранці 23 травня. Репер опублікував новий відеоролик на своєму YouTube-каналі, у якому зізнався в коханні своїй екс-колезі і розповів, чому вони приховували свої відносини. Як відомо, весільна церемонія відбудеться у ресторані за Києвом і на нього запрошено чимало зіркових друзів.

Слухати пісню ПТП – "Константа", в якій Потап зізнається у коханні Насті Каменських: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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