Одруження Насті Каменських та Потапа: молодят зобразили героями "Сімпсонів" – фото

Нещодавно знаменитий дует Потапа та Насті Каменських, які довгі роки приховували свій роман, публічно зізналися у коханні – 23 травня вони одружилися. На честь цієї події з'явилася численна кількість фан-артів, серед яких є і зображення пари в естетиці мультсеріалу "Сімпсони".

Шанувальники популярної пари зобразили Настю і Потапа в таких же весільних вбраннях, в яких вони були на весіллі в Києві.

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Так, два нових "жителя" Спрінгфілда були зображені на тлі місцевої церкви. Знімок опублікувала Настя Каменських у своєму Instagram.



Подружжя зобразили героями "Сімпсонів"

Серед інших фан-артів й інші мотиви, на яких зображені закохані.

Що відомо про стосунки та весілля Потапа та Насті Каменських?Про особисте життя нового подружжя відомо мало. Діяльність дуету Потапа і Насті Каменських тривала з 2006 по 2017 рік. В той час Потап перебував в офіційному шлюбі з українською продюсеркою Іриною Горовою (1999-2014) та мав від неї сина Андрія, якому наразі 10 років. Щодо Насті Каменських, то зірка намагалась завжди приховувати свої стосунки, однак останніми роками почала натякати на роман з коханим чоловіком, якого не хотіла показувати громадськості. Вона неодноразово публікувала у соцмережах фотографії з обручкою, появу якої не коментувала.



Про одруження Потапа і Насті Каменських стало відомо вранці 23 травня. Репер опублікував новий відеоролик на своєму YouTube-каналі, у якому зізнався в коханні своїй екс-колезі і розповів, чому вони приховували свої відносини. Як відомо, весільна церемонія відбудеться у ресторані за Києвом і на нього запрошено чимало зіркових друзів.



Серед зіркових гостей на весіллі наречених можна побачити Олю Полякову, Надю Дорофеєву та Володимира Дантеса, танцівницю команди Насті під псевдонімом в Instagram "Henry Liya", Катерину Осадчу та Юрія Горбунова, Машу Єфросиніну, Тіну Кароль та інших.