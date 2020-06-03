На початку травня дівчина Ілона Маска співачка Граймс народила йому сина. Винахідник підтвердив своє батьківство та публікував численні фото з новонародженим малюком, проте одружуватися з матір'ю немовляти не поспішає. Мати засновника SpaceX Мей Маск зізналася, що відсутність офіційного шлюбу аж ніяк не шкодить стосункам знаменитостей.

Стосунки 48-річного Ілона Маска та 32-річної Граймс тривають понад два роки, проте закохані відмовляються публічно коментувати свій роман й не дають приводів для обговорення у пресі спільними виходами. Проте публіку цікавить, чи наважиться засновник компанії SpaceX одружитися вчетверте. На це питання спробувала відповісти мати винахідника модель та дієтолог Мей Маск для видання Women's Wear Daily.

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Судячи з усього, мати Ілона Маска обожнює свою невістку, адже не приховує захоплення нею. Вона зізнається, що канадська співачка Граймс – надзвичайно креативна, а її космічний неординарний стиль імпонує 72-річній моделі. "Я захоплююся творчими людьми, бо я вчений", – пояснила Мей Маск. З цих слів можна зрозуміти, що родина проводить достатньо часу разом, аби зрозуміти особливості одне одного.

Крім того, мати Маска обожнює свого шостого онука. Днями, 30 травня, компанія SpaceX запустила космічний корабель Crew Dragon. Малюк на ім'я X Æ A-12 також був присутній на знаковій події, до якої його зірковий татусь готувався довгих 18 років.

Здається, у стосунках Ілона Маска та Граймс панує ідилія, а відсутність офіційного шлюбу аж ніяк не позначилася на їхньому коханні. Так, Мей Маск оголосили, що не втручається в особисте життя пари та не запитувала, чи планують новоспечені батьки одружуватися. Варто зауважити, що Граймс має досить нестандартні погляди на звичні речі. Так, артистка зізнавалася, що дозволить нащадку обрати стать самостійно та не буде надавати немовляті жодних гендерних ознак. Можна припустити, що думка зірки на укладання шлюбу також різниця від суспільних переконань.

Нагадаємо, що дебютна публічна поява винахідника Ілона Маска та епатажної канадської співачки відбулася в травні 2018 року на червоній доріжці балу Інституту костюма у Нью-Йорку. Відтоді закоханих бачили разом на прогулянках, одна з яких навіть пройшла разом з дітьми винахідника.