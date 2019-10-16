Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки

Будь-який політ – це випробовування для нашого організму. Відтак зручний одяг – важлива місія, аби політ пройшов легко та комфортно. Як правильно одягнутися, аби вам не було холодно, чи, навпаки, спекотно – читайте далі.

Перед посадкою на борт літака вам доведеться пройти кілька складних етапів: стійку реєстрації, проходження огляду, митний контроль. Тому, підбираючи одяг для польоту, варто подумати і про аеропорт.

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Кожна людина хоче красиво виглядати у будь-якій ситуації, втім у подорожах перше місце завжди очолює зручність, адже ви багато рухаєтеся з сумками, рюкзаками чи валізою. Найбільше цікавить одяг у літаку тих людей, яким доводиться провести багато часу у ньому або ж у аеропорті.

Що одягнути у літак

Насамперед обирайте зручне взуття. Ідеально для подорожі підійдуть легкі кросівки, які не натирають ногу і не будуть надто тісними. Дівчатам важливо зовсім відмовитися від взуття на високих підборах. Одяг також повинен бути зручним. На ній не повинно бути жодних металевих вставлень, шипів чи інших прикрас, адже вони ускладнять ваш прохід через металошукач.

Будь-який літак оснащений кондиціонером, тож при тривалому перельоті вам може стати холодно. Подбайте про теплу кофту або кардиган, який ви можете взяти з собою у ручну поклажу. Одягати теплий одяг перед посадкою також не варто, бо з температурою у літаку важко вгадати. Верхній одяг повинен бути таким, аби його можна було легко одягнути чи зняти.



Візьміть з собою у літак теплий кардиган

Щодо кольору, то намагайтеся оминути білосніжні та пастельні кольори, адже в літаку можуть трапитися будь-які ситуації. Можливо, ви випадково вилиєте на себе каву, чай чи сік (або хтось це зробить замість вас), і тоді відтерти пляму в літаку буде дещо складно. Не забувайте про те, що вам у літаку прийдеться провести немало часу, тож обирайте тканину, яка не буде мнутися, адже після довготривалого сидіння вона втратить форму і не буде мати належного вигляду.

Що взяти з собою у літак

Важливо пам'ятати не лише за одяг, а й за дрібні речі, які вам стануть у нагоді в літаку. Перед відльотом у іншу країну, не забудьте у банку обміняти гроші на місцеву валюту.

Навушники, павербанк, блокнот і записна ручка також вам обов'язково стануть у нагоді. Якщо вам важко заснути, то візьміть з собою маску для сну, а для комфортного перельоту – підголівник. Для того, аби вам не заважало волосся, візьміть з собою гумку і гребінець. У будь-який зручний для вас момент ви зможете зробити лаконічний хвіст, який не буде заважати читати вам книжку. Про неї також подбайте. Візьміть якусь неважку книжку, яку зможете швидко прочитати, і яка не буде забирати багато місця у ручній поклажі.

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Не забудьте про паперові та вологі серветки, гігієнічну помаду, крем для лиця та рук, адже повітря у літаку дуже сухе і ваша шкіра може пересохнути. Якщо вас часто нудить у транспорті, то у літаку ліки від нудоти вам також знадобляться. З перепадами тиску вам дозволить впоратися жувальна гумка або м'ятна цукерка. Аби ви не були голодні, візьміть з собою шоколадний батончик, яблуко чи банан.



Їжа у літаку досить дорога

Літак забезпечує пасажирів їжею, втім не забувайте, що за ланч у хмарах вам доведеться викласти вдвічі більше реальної ціни. Якщо ваш політ буде тривати довго, то візьміть з собою сонцезахисні окуляри, вони допоможуть приховати втому після виснажливого польоту.

За можливості, на борту літака не вживайте газовані та алкогольні напої, адже вони пришвидшують обезводнення організму.

Як одягтися у літак красиво та зручно на прикладі зірок



Джіджі Хадід



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Джіджі Хадід