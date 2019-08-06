Одягай українське: Кетрін Зета-Джонс приміряла стильну вишиванку від Юлії Магдич

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Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / Instagram / @catherinezetajones

Українська вишиванка вже знайшла собі місце в гардеробах багатьох світових знаменитостей, а дехто справді полюбив український тренд, що часто одягає яскраве вбрання на різні заходи. До прикладу, голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс не вперше демонструє, як носити вишиванку!

Ефектне фото у вишиванці Кетрін Зета-Джонс опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зірка показала, як проводить час влітку з чоловіком Майклом Дугласом.

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Для виходу знаменитість одягнула білу туніку з червоною вишивкою з колекції українського бренду Yuliya Magdych. Орнамент на вишиванці називається "Київські каштани", а ціна на вбрання є близько 700 доларів.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / Instagram / @catherinezetajones

Раніше Кетрін Зета-Джонс вже виходила у світ у вишиванці. Так, у січні для відпочинку з коханим знаменитість приміряла білу мінісукню з вишивкою від українського бренду Vita Kin

Додамо, серед світових зірок є чимало прихильників брендів – Діта фон Тіз, Геллі Беррі, Кейт Мосс, Сальма Хайєк, Мадонна.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / Instagram / @catherinezetajones

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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