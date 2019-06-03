"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів

Перший гучний блокбастер літа вже в кінотеатрах, і монстрів у цій частині побільшало.

На жаль, гучний – не завжди означає хороший. Після півмільярдних касових зборів "Ґодзілли" у 2014 році, другу частину взялись знімати в надії зробити правильні висновки і заробити ще більше. У підсумку, фільм просто зробили масштабнішим: до радіоактивної ящірки приєднались трьохголовий дракон, гігантська міль та інші дружки, яких толерантно називають титанами. У той же час, сюжет подробили настільки, що центрального персонажа глядачеві навіть не пропонують.

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"Ґодзілла ІІ: Король монстрів": офіційний кадр з фільму

Ґодзіллою у другій частині досі опікується організація під назвою "Монарх", щоправда, вченими активно цікавиться уряд, бо скільки ж можна розмито "досліджувати" монстрів, потенційно здатних знищити людство. Все як завжди: військові хочуть нищити загрозу, а вчені хочуть вивчати створінь і "дружити" з ними.

На старті сиквелу коротко і лаконічно надають вхідні дані для тих, хто не дивився першу частину чи забув її за майже 5 років паузи. Зрештою, "Ґодзілла ІІ" може сприйматись як окреме кіно, оскільки більшість акторського складу змінилась, та й сюжет – далеко не найсильніша сторона цього блокбастеру. Всі прийшли дивитись на екшен. Зауважте, що в сиквелі сховані цікаві посилання на попередніх "Ґодзіл" і без повторного перегляду попередників розпізнати їх буде складно. Тому для повного занурення рекомендуємо передивитись хоча б фільм 2014-го.



​"Ґодзілла ІІ: Король монстрів": офіційний кадр з фільму

В цій стрічці один за одним прокидаються древні монстри, титани, а ще краще називати їх кайдзю. А все тому, що у людства з'явилась чудо-скринька, здатна впливати на поведінку древніх створінь. Прототипом став пристрій, який видає сингал для утримання китів подалі від узбережжя. Трішки допрацювань і систему навчили впливати на титанів. Легко здогадатись, що потрапила скриня впливу не у ті руки.

Екотерористи, на чолі яких "Тайвін Ланністер" (актор, що зіграв даного героя у "Грі престолів" – LifeStyle 24), Чарльз Денс, хочуть наробити шкоди та випустити на волю древніх істот, і, звісно, заробити (щоб потім платити за боргами). Вони мають спільника в "Монарху" і цього більш ніж достатньо, щоб вдертись на базу і оперативно захопити контроль. Мотиви всіх зацікавлених сторін непереконливі і стоять на занадто сміливих допущеннях, щоб глядач сприйняв це серйозно. Титани мали б, начебто, врятувати людей (ага, рознісши півпланети, як мінімум). Адже людство – інфекція для Землі. Планета запустила захисну реакцію на війни, забруднення, і блаблабла... Коли вже битимуться монстри?



​"Ґодзілла ІІ: Король монстрів": офіційний кадр з фільму

Ну гаразд, монстрячих бійок у "Ґодзіллі ІІ" багато. Тут і титани в повний зріст, і стосунки їхні в повному спектрі: оці закохані, а ті ворогують. Цей – король, а той – взагалі інопланетянин. Незрозуміло, хто кого приручає – люди монстрів, чи навпаки. Хоч титанів вже 17, достатньо екранного часу приділяють лише декільком із них. У той же час показують багато вторинних кадрів. Наприклад, персонаж Міллі Боббі Браун (Stanger Things), яку ми хоч і раді бачити, але незрозуміло, навіщо вона нам здалась. Напевно, щоб під кінець накричати на дракона (ніби він чує).



​"Ґодзілла ІІ: Король монстрів": офіційний кадр з фільму

Фільм видався трохи нудним власне через засилля людей у кадрі. Якщо до монстрів претензій немає, то до акторів зауваження є. Останні стараються бути цікавими, час до часу навіть пробують жартувати, але враження, що вони самі не вірять у дотепність жартів, як і, власне, у фільм.

Зрештою, не все так погано і друга "Ґодзілла" знайде свого глядача і, скоріш за все, збере свої гроші. За перший вікенд у прокаті фільм фактично повернув свою вартість. Рейтинг "Ґодзілла ІІ Король монстрів" на IMDb – 6,9.

Ґодзілла ІІ: Король монстрів: дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb