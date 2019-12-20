24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Офіційна різдвяна листівка від принца Уельського та герцогині Корнуольської

591 Читать новость на русском
Принц Уельський та герцогиня Корнуольська / Instagram / @clarencehouse

Представники королівської родини один за одним презентують свої різдвяні листівки. Першими це зробили герцоги Кембриджські за непередбачуваним збігом обставин. Тепер на офіційних сторінках британської монархії з'явилося різдвяне фото принца Уельського та герцогині Корнуольської.

Світова спільнота з нетерпінням чекає на різдвяні листівки, які готують для привітань королівські родини та зіркові сім'ї. Так, напередодні католицького Різдва британські монархи надсилають політикам, друзям та благодійним організаціям святкові листівки зі своїм зображенням. Окрім цього, особливі знімки потрапляють у продаж, а всі вторговані кошти передають на благодійність. 

Читайте також: Як виглядає різдвяна листівка принца Вільяма і Кейт Міддлтон: перші фото

На фото принц Уельський постав за кермом колекційного вінтажного автомобіля MG TD 1953 року поруч зі своєю дружиною Каміллою. Цей знімок був зроблений під час їхнього офіційного візиту в Кубу в березні цьогоріч.

Тоді на вулицях Гавани принц Чарльз і Камілла оглянули колекцію вінтажних автомобілів, якими так славиться Куба і поспілкувався з їхніми власниками. А принц поділився враженнями від поїздки, зауваживши, що у цьому розкішному авто варто бути обережним із педалями газу та гальм. 

різдвяна листівка
Принц Уельський та герцогиня Корнуольська / Instagram / @clarencehouse

Різдвяна листівка була оприлюднена на офіційних сторінках Кларенс Хаус в інстаграмі та твіттері сьогодні, 20 грудня. Автором світлини виступив фотограф Associated Press Рамон Еспіноса. 

Бажаю вам щасливого Різдва та Нового року,
– привітали принц Уельський та герцогиня Корнуольська. 

різдвяна листівка
Різдвяна листівка принца Чарльза і Камілли / Instagram / @clarencehouse

Минулого року представники королівської родини презентували святкову листівку на лоні природи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
сьогодні
8155
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Різдво Новини культури
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:01 Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 20-22 грудня
Юлія Михайлова 103
сьогодні 12:57 Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз 8155
19 грудня 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 565
19 грудня 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7729
19 грудня 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 758
Новини
Більше новин
Залиште відгук