Офіційна різдвяна листівка від принца Уельського та герцогині Корнуольської

Представники королівської родини один за одним презентують свої різдвяні листівки. Першими це зробили герцоги Кембриджські за непередбачуваним збігом обставин. Тепер на офіційних сторінках британської монархії з'явилося різдвяне фото принца Уельського та герцогині Корнуольської.

Світова спільнота з нетерпінням чекає на різдвяні листівки, які готують для привітань королівські родини та зіркові сім'ї. Так, напередодні католицького Різдва британські монархи надсилають політикам, друзям та благодійним організаціям святкові листівки зі своїм зображенням. Окрім цього, особливі знімки потрапляють у продаж, а всі вторговані кошти передають на благодійність.

Читайте також: Як виглядає різдвяна листівка принца Вільяма і Кейт Міддлтон: перші фото

На фото принц Уельський постав за кермом колекційного вінтажного автомобіля MG TD 1953 року поруч зі своєю дружиною Каміллою. Цей знімок був зроблений під час їхнього офіційного візиту в Кубу в березні цьогоріч.

Тоді на вулицях Гавани принц Чарльз і Камілла оглянули колекцію вінтажних автомобілів, якими так славиться Куба і поспілкувався з їхніми власниками. А принц поділився враженнями від поїздки, зауваживши, що у цьому розкішному авто варто бути обережним із педалями газу та гальм.



Принц Уельський та герцогиня Корнуольська / Instagram / @clarencehouse

Різдвяна листівка була оприлюднена на офіційних сторінках Кларенс Хаус в інстаграмі та твіттері сьогодні, 20 грудня. Автором світлини виступив фотограф Associated Press Рамон Еспіноса.

Бажаю вам щасливого Різдва та Нового року,

– привітали принц Уельський та герцогиня Корнуольська.



Різдвяна листівка принца Чарльза і Камілли / Instagram / @clarencehouse

Минулого року представники королівської родини презентували святкову листівку на лоні природи.