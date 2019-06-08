Офіційне святкування дня народження Єлизавети II: розкішний вихід 93-річної королеви та її сім'ї

Королева Великобританії ще 21 квітня святкувала своє день народження, але згідно із сімейними традиціями, сьогодні, у другу суботу червня вона офіційно відзначила 93-річчя. Британський монарх та члени її сім'ї проїхали вулицями Лондона у розкішних каретах та привітали гостей Букінгемського палацу на параді.

Відомо, що Єлизавета ІІ є однією з найбільших прихильниць давніх королівських традицій, які з року у рік намагається не порушувати. Відтак, "друге" день народження вона традиційно відзначала в колі королівської сім'ї та королівських офіцерів.

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На урочисту подію монарх прибула в розкішній кареті у супроводі королівських гвардійців. Для власного свята вона обрала благородний образ бежевого кольору, що складався з твідового пальта, а також з капелюшка із квітковою аплікацією та паєтками. До вбрання королева підібрала класичні прикраси з перлів, білі рукавички та чорне взуття із сумкою. Що цікаво, на святкуванні дня народження королеви з-поміж всіх найближчих родичів не було чоловіка Єлизавети II – 97-річного принца Філіпа.



Єлизавета II на ​офіційному святкуванні свого дня народження / Getty Images



Єлизавета II на ​офіційному святкуванні свого дня народження / Getty Images



Єлизавета II на ​офіційному святкуванні свого дня народження / Getty Images



Єлизавета II на ​офіційному святкуванні свого дня народження / Getty Images

Що інших гостей, то на офіційному святкуванні на вулиці Вайтхолл, що у Лондоні, можна було побачити декілька королівських осіб. Кейт Міддлтон, Камілла Паркер-Боулз, принц Гаррі та Кейт Міддлтон їхала в одній кареті; принцеса Євгенія, Джек Брукбенк та принцеса Беатріс – в іншій; Леді Луїза Віндзор, Джеймс Віндзор, графиня Уессекська та граф Уессекський ще в іншій. З вікон Букінгемського палацу за святковим дійством спостерігали правнуки Єлизавети II – принц Джордж та принцеса Шарлотта, а в рядах гостей події була присутня навіть Тереза Мей, яка 7 червня офіційно пішла у відставку.



Меган Маркл, принц Гаррі та Кейт Міддлтон / Getty Images



Меган Маркл, Камміла Паркер-Боулз та Кейт Міддлтон / Getty Images



Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / Getty Images



Леді Луїза Віндзор, графиня Уессекська та граф Уессекський / Getty Images



Принц Джордж та принцеса Шарлотта / Getty Images

В параді Trooping the Colour взяли участь близько 1400 солдатів, Кінна гвардія та інші піддані королівської сім'ї. В кінці святкування королівська сім'я повернеться з параду на вулицях Лондона у Букінгемський палац, де спостерігатиме за грандіозним шоу в небі. В кінці події в Грін-парку буде запущений спеціальний феєрверк.



Парад Trooping the Colour в Лондоні / Getty Images



Парад Trooping the Colour в Лондоні / Getty Images

Чому Єлизавета II двічі відзначає день народження?Історія подвійного свята бере свій початок ще з 1748 року та має своє пояснення. Король Георг ІІ прагнув поєднати військовий парад з винесенням прапора з нагоди його дня народження, проте у листопаді люди не хотіли мерзнути, тому відмовлялись прийти на свято. Це врахували і наступні британські монархи. Відтак Єлизавета ІІ обрала другу суботу червня для проведення розкішного параду, на який з'їжджається вся королівська родина та люди з усього світу.