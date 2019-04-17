Офіційно: 49-річна Дженніфер Лопес визнана іконою стилю

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram/ @jlo

Актриса, бізнесвумен, співачка, модельєр і танцівниця – все це описує одну персону – Дженніфер Лопес. Однак, попри професійні здобутки та визнання, 49-річна американка отримає титул у фешн-індустрії, а саме – ікони стилю.

Кожен світський вихід Дженніфер Лопес потрапляє у камери репортерів, тому заголовки про ефектні появи на публіці американської бізнесвумен не покидають таблоїди. Знаменитість дозволяє собі одягати обтислі сукні чи спокусливі костюми, оскільки приділяє багато уваги своєму зовнішньому вигляду та займається різними видами спорту.

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Як повідомляє Vogue, старання Джей Ло не залишилися непоміченими. Незабаром вона офіційно стане іконою стилю. 3 червня у Бруклінському музеї, що у Нью-Йорку, відбудеться премія CFDA Fashion Icon Award. В рамках проведення модного заходу Дженніфер Лопес отримає нагороду "за внесок в розвиток індустрії моди".

Варто відзначити, що в список лауреатів попередніх церемоній входили співачка Ріанна, супермодель Наомі Кемпбелл, головний редактор італійського Vogue – покійна Франка Соццані – та інші знаменитості.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес Голлівуд Стиль і мода
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