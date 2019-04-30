Офіційно: актор Кіану Рівз став новим обличчям бренду Saint Laurent

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Кіану Рівз
Кіану Рівз / www.espinof.com

Канадський актор, продюсер і музикант удостоївся представляти нову колекцію марки Saint Laurent сезону осінь-зима 2019/2020. 54-річний Кіану Рівз вже знявся у новій фотосесії для бренду.

Про нове призначення повідомив директор марки Ентоні Ваккарелло на своїй сторінці в Instagram.

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Він опублікував чорно-біле фото актора, на якому був логотип бренду. Відомо, що над новою рекламною кампанією з Кіану Рівзом працював популярний британський фешн-фотограф Девід Сімс.

На оприлюдненому фото зірка фільму "Джон Вік" постав у добре знайомому для нього брутальному образі. Шанувальникам доводиться лише здогадуватися, стилізацію зйомки продумав фотограф чи вся фотосесія підлаштувалася під харизму та образ знаменитого актора.

Варто додати, що всього кілька тижнів тому Кіану Рівз знявся у фотосесії для популярного британського журналу GQ. Оскільки Кіану Рівз веде доволі приватний спосіб життя, такі часті появи у глянцях та на просторах Інтернету неабияк тішать його шанувальників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE HK Official (@ellehongkong)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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