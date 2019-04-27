Офіційно: американського співака R Kelly визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини

Американський співак і автор пісень R Kelly, якого звинуватили в сексуальному насильстві четверо людей, програв цивільний позов однієї з імовірних жертв. Музиканта офіційно визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Як пише видання BBC, співак спробував проігнорувати суд. Відтак його визнали винним без тривалих розглядів.

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Додамо, що кримінальну справу наразі не завершено. Раніше LifeStyle 24 з посиланням на BBC повідомляв, що прокуратура Чикаго висунула R Kelly звинувачення, в якому наголошено, що вони були скоєні з обтяжливими обставинами.

Звинувачення проти виконавця стосуються чотирьох жертв, троє з яких – неповнолітні. Згідно зі звинуваченнями, інциденти сталися в період з 1998 по 2010 роки,

– зазначили в повідомленні.

Максимальний термін, який загрожує співаку R Kelly становить сім років тюремного терміну.

Також одна з постраждалих звернулася до суду з цивільним позовом і вимагала від музиканта виплатити їй грошову компенсацію у розмірі 50 тисяч доларів. Як йдеться у джерелі, дівчині було лише 16 років на момент зґвалтування.

Нагадаємо, артист прославився завдяки пісні I Believe I Can Fly.

В яких злочинах фігурував R Kelly?Американський артист неодноразово фігурував в кримінальних справах. У 1994 році R.Kelly таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на той момент було всього 15 років.



Наприкінці лютого 2019 року одразу 4 людини заявили, що були жертвами сексуального домагання артиста. За словами потерпілих, злочини артист вчиняв з 1998 до 2010 років. Тоді ймовірні жертви зґвалтування не були повнолітніми. Раніше ж, у 2001 році, співака звинуватила у домаганнях 17-річна дівчина, а у 2002-му на нього подали ще два позови. Також його звинувачували у зніманні дитячої порнографії.