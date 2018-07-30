Ані Лорак подала на розлучення, – ЗМІ

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Ані Лорак
Ані Лорак / www.instagram.com/anilorak

Скандальна співачка Ані Лорак, яка активно гастролює у Росії, офіційно подала на розлучення з чоловіком, бізнесменом Муратом Налчаджіолу, якого раніше спіймали на зраді в одному з київських нічних клубів.

Співачка справді подала на розлучення 4 грудня, пише видання ТаблоID.

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Зазначається, що судовий розгляд призначений на 24 грудня у Шевченківському суді. У реєстрі судових справ, призначених до розгляду, зафіксований позов Кароліни Куєк (справжнє ім'я співачки) до Мурата Налчаджиоглу про розірвання шлюбу.

Реєстр судових справ / court.gov.ua
Реєстр судових справ / court.gov.ua

Чоловіка Ані Лорак спіймали на зраді: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

 

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
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