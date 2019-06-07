Офіційно: Бредлі Купер та Ірина Шейк розірвали стосунки

Після тривожної новини про переїзд Ірини Шейк та її доньки Леї до власного маєтку у ЗМІ з'явилось офіційне підтвердження про розрив у стосунках моделі та актора Бредлі Купера. Пара прийняла остаточне рішення та більше не хоче вдавати на публіці ідеальне життя.

Про це повідомляє видання People. Наразі голлівудська пара живе окремо, а юристи узгоджують питання про опіку над їхньою спільною донькою Леєю, якій виповнилось всього 2 роки.

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Чимало користувачів мережі припустили, що причиною для розриву стосунків 33-річної Ірини Шейк та 44-річного Бредлі Купера став вихід романтичної кінострічки "Народження зірки" (A Star Is Born). Однак інсайдери переконують, що голлівудська пара хотіла оголосити про завершення стосунків за кілька місяців до прем'єри фільму. Але Ірина та Бредлі змушені були відкласти цю інформацію, оскільки вона могла нашкодити успіху його дебютної режисерської роботи у "Народженні зірки".

Упродовж кількох місяців вони просто створювали видимість того, що у них все добре. Вони вирішили відкласти свій розрив, оскільки у кар'єрі Бредлі тоді трапився сильний підйом, а будь-які подібні новини могли б відвернути на себе увагу,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, у ЗМІ стверджують, що тривалий час Ірина Шейк та Бредлі Купер намагались зберегти свою сім'ю, але їм так і не вдавалось залагодити суперечності. Додавали розбіжностей у стосунках і різні інтереси моделі та актора.

"Він не п'є і захоплюється духовним розвитком. Вона любить світське життя. На вечірках вони не виглядають щасливими, навіть не розмовляють одне з одним", – зазначив інсайдер.

Як відомо, голлівудські зірки закрутили роман ще у 2015 році. За 2 роки після цього в Ірини Шейк та Бредлі Купера народилась єдина донька, яку вони назвали Леєю. Прихильники вважали пару однією з найміцніших у Голлівуді, адже кожен їхній спільний вихід був по-особливому ніжним.

Вперше про розлад між Іриною і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою Леді Гагою по фільму "Народження зірки", що відбувся на церемонії нагородження Оскар-2019. Під час виконання пісні Shallow всі глядачі помітили так звану "хімію", яку шанувальники потім бурхливо обговорювали у соціальних мережах. Попри те, що на церемонії нагородження разом з Купером була присутня Ірина Шейк, він відверто фліртував із Леді Гагою на сцені. Однак співачка спростовувала всі чутки про роман та заявила, що це – частина їхнього образу із фільму "Народження зірки".

Водночас Леді Гага, яка була заручена зі своїм менеджером Крістіаном Карино, теж розірвала стосунки. Про скасування весілля вона оголосила наприкінці лютого 2019 року. Артистка пояснила, що екс-коханий безпричинно її ревнував до будь-кого та під час кожної зустрічі влаштовував допити, провокуючи сварки. Але, ймовірно, Крістіан Карино мав, чому ревнувати, адже відносини між Гагою і Купером виглядають далеко не дружніми, а романтичними.



Леді Гага і Бредлі Купер / Getty Images