Офіційно: Деніел Крейг більше не зіграє Джеймса Бонда

Популярний 51-річний англійський актор Деніел Крейг офіційно підтвердив чутки, що у картині 2020 року "007: Не час помирати" або "Джеймс Бонд 25" він востаннє з'явиться в образі улюбленого агента мільйонів.

На сайті видання Express повідомили, що Деніел Крейг, який з 2006 року виконував роль легендарного секретного агента Джеймса Бонда, більше не гратиме у фільмах у цьому образі.

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Однак чутки про те, що стрічка "007: Не час помирати" стане останньою, у якій Деніел Крейг зіграє головну роль, ширилися мережею ще задовго до офіційної заяви. Так, у травні 2019 року англійський актор натякнув, що з радістю віддасть роль агента жінці, а пізніше іноземні ЗМІ писали про те, що у 25-му фільмі британська зірка Лашана Лінч нібито отримає ліцензію на Бонда і вже в наступній частині вона вбиватиме невідомого персонажа.



Лашана Лінч, яка може стати новим агентом 007 / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що наприкінці жовтня стало відомо, що зйомки фільму "007: Не час помирати" завершилися. В мережі з'явилося фото зі знімального майданчика, яким актор та режисер стрічки Кері Фукунага заявили, що картина відзнята.

"007: Не час помирати": дивитися трейлер до 25-го фільму про Джеймса Бонда