Офіційно: Джіджі Хадід та Зейн Малік відновили роман

Одна з найуспішніших моделей світу Джіджі Хадід та музикант Зейн Малік знову зустрічаються! Пару сфотографували папараці на особливому побаченні.

На початку 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що одна з найкрасивіших зіркових пар розійшлась. Та минув рік, як Джіджі Хадід та Зейн Малік вирішили відновити свій роман. У суботу, 11 січня, закохані вийшли на прогулянку після вечері в ресторані, де їх сфотографували папараці Just Jared.

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Зейн Малік та Джіджі Хадід знову разом / Just Jared

Відомо, що знаменитості відсвяткували 27-ий день народження Зейна Маліка. У ЗМІ підозрюють, що тепер артист має серйозні наміри щодо Джіджі Хадід, адже у ресторан він запросив її зіркових родичів. На дні народженні Зейна можна було побачити сестру моделі Беллу Хадід, брата Анвара та його дівчину Дуа Ліпу. Всі вони весело провели час у затишному ресторані Нью-Йорка, після чого Джіджі та Зейн вирушили одні на прогулянку.

Наразі пара не коментує новин про возз'єднання, однак фото свідчать про те, що знаменитості щасливі.



Джіджі Хадід відновила романз Зейном Маліком / Just Jared



Зейн Малік запросив родичів Джіджі Хадід на день народження / Just Jared

Джіджі Хадід та Зейн Малік почали зустрічатись ще у 2015 році. Тоді пару вважали однією з найкрасивіших у Голлівуді, відтак зірки не страждали від браку уваги журналістів. Кожен їхній спільний вихід потрапляв на перші шпальти газет, а чи не всі видання описували деталі романтичних стосунків моделі та музиканта. Однак вже за рік вони оголосили про розрив.

Мабуть, жоден інсайдер достеменно не може сказати, скільки разів Джіджі та Зейн припиняли та відновлювали роман. Вже у 2018 році пара заявила, що остаточно припинила зустрічатись через певні розбіжності. Друзі Джіджі Хадід і Зейна Маліка додали, що то остаточна крапка в їхній спільній історії.

Моя найбільша надія на 2019 рік полягає в тому, що ми будемо знаходити в собі сили будувати, а не спалювати мости,

– написала рік тому модель.

Однак після чергової паузи Джіджі Хадід та Зейн Малік таки відновили стосунки. А от прихильникам залишається тільки гадати, скільки цього разу протриває роман пари.