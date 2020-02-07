Офіційно: "Форсаж 10" вийде у двох частинах

Фанати легендарної франшизи "Форсаж" видихнули з полегшенням. Десятій частині фільму точно бути. Він Дізель, який виконує одну з головних ролей у кіностірчці заявив, що "Форсаж 10" вийде у двох епізодах.

Фільми "Форсаж" розповідають глядачеві не лише про швидкість, але й про дружбу та відданість. Ймовірно, саме тому ця франшиза є однією з улюблених і її стрічки виходять в прокат вже протягом 20 років. І, як повідомляється на сайті Games Radar, випускатимуться ще кілька років.

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Про це Він Дізель розповів в інтерв'ю для видання. За його словами, він почав планувати 10 частину ще задовго до того, як розпочалися зйомки 9 епізоду.

Цей всесвіт настільки міцний і багатий на таланти та історії, що спін-офи просто неминучі. Студія Universal заслуговує на це, тому що вона стільки вклала в цю маленьку сагу, що ми повинні їй відплатити,

– заявив актор.

Також Він Дізель додав, що "Форсаж 10" вийде у двох частинах і, якщо після їхнього релізу, це приведе до завершення, то він хотів би, аби цей світ існував для інших поколінь.

Нагадаємо, прем'єра фільму "Форсаж 9" відбудеться вже 21 травня.

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