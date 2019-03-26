Офіційно: Катерина Кухар та Олександр Стоянов одружилися після 10 років спільного життя

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Катерина Кухар, Олександр Стоянов та їхні діти
Катерина Кухар, Олександр Стоянов та їхні діти / viva.ua

Прима-балерина українського театру Катерина Кухар узаконила свої відносини з партнером по сцені та життю Олександром Стояновим. Зірки, які виховують двох дітей, таємно одружилися в США наприкінці 2018 року.

Українські зірки балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов розповіли про своє таємне одруження журналу "Viva!". Танцівники зізналися, що довго не наважувалися узаконити свої відносини, однак після народження двох дітей та десяти спільно прожитих років вирішили офіційно стати чоловіком та дружиною.

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Офіційно заміж я виходила в пуантах, в пачці та з фатою. Нам подобається наше балетне життя: кожні півроку практично відзначаємо медовий місяць. Коли їдемо на гастролі, відпрацювавши балет, повністю належимо один одному,
– поділилася Катерина Кухар.

Весілля відбулося у грудні 2018 року напередодні католицького Різдва. Оскільки вони одружувалися у США, то свідоцтво про шлюб дійсне лише на території Америки. Однак Катерина Кухар та Олександр Стоянов не заперечують, що подібна церемонія може відбутися також на їхній батьківщині, а ще в тих країнах світу, де місцеві звичаї і традиції відрізняються від українських.

Катерина Кухар вийшла заміж
Катерина Кухар та Олександр Стоянов на обкладинці журналу "Viva!" / Viva!

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
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