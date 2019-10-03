Офіційно: Кайлі Дженнер підтвердила розставання з Тревісом Скоттом

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

22-річна Кайлі Дженнер підтвердила чутки, що ширилися мережею протягом двох днів. Вони з 27-річним Тревісом Скоттом більше не разом.

Навколо "паузи" у стосунках бізнесвумен Кайлі Дженнер і репера Тревіса Скотта ширилося чимало чуток. Тим паче після того, як 22-річну інстаграм-діву помітили на вечірці разом з її колишнім бойфрендом Tyga. Саме тому учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вирішила розставити крапки над "і".

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На своїй сторінці в твіттері Кайлі Дженнер написала, що зустрічі з Tyga о 2 годині ночі насправді не було. А поруч із його студією вона опинилася тільки тому, що висаджувала там своїх близьких друзів. А також додала, що для них з Тревісом Скоттом у пріоритеті 1-річна донька Стормі.

Ми з Тревісом чудово ладимо і вся наша увагі зосереджена зараз на Стормі! ️Наша дружба і наша дочка в пріоритеті,
– заявила Кайлі Дженнер, тим самим підтвердивши їхній розкол.

Також вона написала, що інтернет робить будь-яку інформацію в рази драматичнішою, ніж вона є насправді.

Кайлі Дженнер розсталася з Тревісом Скоттом
Скріншот дописів у твіттері Кайлі Дженнер 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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