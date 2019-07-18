Офіційно: компанія HBO зніме продовження серіалу "Пліткарка"

Перезапуски популярних проектів захопили Голлівуд. Слідом за "Беверлі Хіллз, 90210" планують зняти продовження успішної кінострічки "Пліткарка". Транслюватиме нові серії HBO Max.

Чутки про заплановані зйомки точились ще у лютому 2019 року. Тоді глава телекомпанії The CW Television Network Марк Педовіц стверджував, що перезапуск серіалу "Пліткарка" буде залежати виключно від згоди знаменитих сценаристів.

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Ми в процесі обговорення, але я не знаю, коли ми дійдемо до якогось рішення. Я не знаю, коли це станеться. Багато чого залежить від Warner Bros. та виконавчих продюсерів Джоша Шварца та Стефані Севедж, тому що без них це не має сенсу,

– розповів президент The CW Television Network.

Та, як бачимо, перемовини були успішними, тому талановиті сценаристи створять захопливий сюжет про елітну молодь США.

Очікується, що прем'єра серіалу відбудеться навесні 2020 року. У новій "Пліткарці" буде всього 10 епізодів, а автори хочуть показати, як медіа та соціальні мережі впливають на підлітків. Представники проекту натякнули, що акторський склад серіалу зміниться.

"Вісім років після того, як оригінальний сайт занепав, нове покоління підлітків у нью-йоркських приватних школах стикається з "Пліткаркою". Нові серії покажуть глядачам, як соцмережі та й сам Нью-Йорк змінилися за кілька років", – йдеться в анонсі проекту.

Що відомо про серіал "Пліткарка"?

Перші серії "Пліткарки" вийшли у 2007 році та одразу ж підкорили мережу. Упродовж 6 сезонів глядачі спостерігали за життям підлітків в елітній приватній школі Нью-Йорка. Школярі стикались із різними труднощами, потрапляли у, здавалося б, безвихідні ситуації, закохувались, конфліктували, страждали, дружили та ненавиділи один одного. Ці перипетії з'являлись у популярному блозі, відтак вся школа дізнавалась про всі події з життя учнів. Та хто була ця загадкова "Пліткарка", глядачі дізнались тільки у фінальних епізодах.