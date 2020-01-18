Офіційно: легендарний Жан-Поль Готьє завершує дизайнерську кар'єру

Один із найвідоміших дизайнерів світу Жан-Поль Готьє заявив, що більше не працюватиме у світі моди. Кутюр'є у віці 67 років вирішив завершити свою кар'єру та втілити в життя інші творчі ідеї.

Інформацію про звільнення він розмістив на офіційній твіттер-сторінці. У дописі Жан-Поль Готьє зазначив, що 22 січня 2020 року відбудеться останній показ його кутюрної колекції, після чого він піде зі світу фешн-індустрії.

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У цьому році я відзначаю 50-річчя дизайнерської діяльності і йду у відставку,

– лаконічно написав він.

Водночас Жан-Поль Готьє поквапився заспокоїти своїх прихильників. Його однойменний бренд Jean-Paul Gaultier буде продовжувати роботу. Щоправда, у компанії відбудуться значні зміни щодо концепції, які запровадять під наглядом модельєра. "Висока мода триває. У мене є нова концепція, я розповім про неї пізніше", – додав дизайнер.

А от щодо останнього показу, то його Жан-Поль Готьє запланував провести у столиці Франції – романтичному Парижі. Саме там легендарний кутюр'є покаже свої останні розробки одягу, на які прийдуть милуватись його віддані зіркові прихильники. Наразі всіх деталей грандіозного показу дизайнер не розголошує.

"Запрошую вас відсвяткувати моє 50-річчя в моді в театрі Шатле. Це буде вечірка з багатьма моїми друзями, і ми будемо веселитися до пізнього вечора. Це буде моє останнє паризьке шоу Готьє. Ти не можеш пропустити це!" – зазначив Жан-Поль Готьє.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) 17 січня 2020 р.

Жан-Поль Готьє відомий у світі як "модний революціонер". Він з легкістю змінив світові стандарти завдяки своєму бренду, заснованому у 1976 році. Дизайнер вирішив одягнути чоловіків у спідниці, а от жінок навчив носити білизну поверх одягу. На подіумах Жан-Поль Готьє завжди вдало поєднував елегантність і легку провокацію, чим приваблював модниць з усього світу. Окрім цього, кутюр'є руйнував стереотипи щодо параметрів моделей: на його шоу часто з'являлись манекенниці з нетиповою зовнішністю чи у віці.

Цікаво, що перший показ Жана-Поля Готьє у Франції відзначився фіаско. Однак провал тільки надихнув його ще більш завзято працювати. З того часу фешн-легенда влаштовував презентації нових колекцій у найнезвичніших місцях. Трамвайне депо, музей каруселей і навіть колишня в'язниця – чим тільки не вражав Жан-Поль Готьє.

Окрім одягу, модельєр є власником лінії парфумів. Цей проєкт він успішно запустив у 1993 році. А вже у 2014 році Готьє заявив, що припиняє випускати колекції прет-а-порте, проте зберіг право робити високу моду, парфум і аксесуари.