Офіційно: LVMH купив ювелірний бренд Tiffany & Co за 16 мільярдів доларів

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LVMH купив ювелірний бренд Tiffany & Co / Instagram / @tiffanyandco

Компанія Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH), яка об'єднує близько 70 всесвітньо відомих брендів, серед яких Christian Dior, Givenchy, KENZO, купила знаменитий ювелірний бренд Tiffany & Co.

Про завершення угоди щодо купівлі "Тіффані" повідомляється на офіційному сайті LVMH. Сума угоди склала 16,2 мільярда доларів і буде завершена в середині 2020 року. 

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Президент групи компаній LVMH Бернар Арно заявив, що радий купівлі Tiffany & Co, адже це має зміцнити позиції конгломерату в ювелірній справі.

"Ми висловлюємо величезну повагу і захоплення Tiffany і маємо намір розвивати цю перлину з тією ж відданістю, яку ми застосували до кожного з наших Будинків", – заявив Арно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LVMH (@lvmh)

 

Цікаво те, що переговори розпочалися у кінці жовтня і тоді сума угоди позначалася в 14,5 мільярда доларів, однак для представників Tiffany & Co. це було недостатньо.

Додамо, що холдингу LVMH належать інші бренди прикрас, серед яких – Bvlgari і Chaumet, а також Hublot, TAG Heuer і Zenith.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tiffany & Co. (@tiffanyandco)

 

Що відомо про ювелірний дім Tiffany & Co?

Ювелірна компанія була заснована в 1837 році Чарльзом Льюїсом Тіффані і Джоном Ф. Янгом. Перший магазин був відкритий на Манхеттені під назвою Tiffany, Young and Ellis, але був перейменований в 1853 році, коли Чарльз Тіффані перейняв керівництво. З того часу у кожному великому місті є магазин Tiffany & Co. 

Бренд відомий своїм фірмовим бірюзовим кольором. Особливу популярність компанія отримала після виходу у світ фільму "Сніданок у Тіффані", знятого за однойменною новелою Трумана Капоте. У культовій стрічці головну роль зіграла Одрі Хепбьорн, а "Тіффані" вона називала "найкращим місцем в світі, де не може трапитися нічого поганого".


"Сніданок у Тіффані"

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Модні бренди
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