Офіційно: LVMH купив ювелірний бренд Tiffany & Co за 16 мільярдів доларів

Компанія Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH), яка об'єднує близько 70 всесвітньо відомих брендів, серед яких Christian Dior, Givenchy, KENZO, купила знаменитий ювелірний бренд Tiffany & Co.

Про завершення угоди щодо купівлі "Тіффані" повідомляється на офіційному сайті LVMH. Сума угоди склала 16,2 мільярда доларів і буде завершена в середині 2020 року.

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Президент групи компаній LVMH Бернар Арно заявив, що радий купівлі Tiffany & Co, адже це має зміцнити позиції конгломерату в ювелірній справі.

"Ми висловлюємо величезну повагу і захоплення Tiffany і маємо намір розвивати цю перлину з тією ж відданістю, яку ми застосували до кожного з наших Будинків", – заявив Арно.

Цікаво те, що переговори розпочалися у кінці жовтня і тоді сума угоди позначалася в 14,5 мільярда доларів, однак для представників Tiffany & Co. це було недостатньо.

Додамо, що холдингу LVMH належать інші бренди прикрас, серед яких – Bvlgari і Chaumet, а також Hublot, TAG Heuer і Zenith.

Що відомо про ювелірний дім Tiffany & Co?

Ювелірна компанія була заснована в 1837 році Чарльзом Льюїсом Тіффані і Джоном Ф. Янгом. Перший магазин був відкритий на Манхеттені під назвою Tiffany, Young and Ellis, але був перейменований в 1853 році, коли Чарльз Тіффані перейняв керівництво. З того часу у кожному великому місті є магазин Tiffany & Co.



Бренд відомий своїм фірмовим бірюзовим кольором. Особливу популярність компанія отримала після виходу у світ фільму "Сніданок у Тіффані", знятого за однойменною новелою Трумана Капоте. У культовій стрічці головну роль зіграла Одрі Хепбьорн, а "Тіффані" вона називала "найкращим місцем в світі, де не може трапитися нічого поганого".



"Сніданок у Тіффані"