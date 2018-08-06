Офіційно: Марго Роббі стане лялькою Барбі в новій кіноадаптації

279 Читать новость на русском
Марго Роббі стане головною героїнею стрічки "Барбі"
Марго Роббі стане головною героїнею стрічки "Барбі" / Фото з соцмереж

Австралійська кіноактриса Марго Роббі офіційно стане виконавицею головної ролі у фільмі "Барбі" студії Warner Brothers і компанії Mattel.

Про це повідомляють у виданні Variety.

Перші чутки про появу номінантки на премію "Оскар" у 2018 році у фільмі "Барбі" з’явились ще на початку жовтня. Тоді окрім Марго Роббі на роль гламурної ляльки розглядали ще кіноактрис Емі Шумер і Енн Гетевей, але найбільші сподівання все ж покладались на австралійську зірку. Відтак, 28-річну знаменитість затвердили на головну роль в кіноадаптації "Барбі", зйомками якої займеться дві кінокомпанії.

Читайте також: Фільм "Щоденник пам'яті" стане мюзиклом: несподівані деталі

Марго – ідеальний продюсер і акторка, щоб оживити Барбі на екрані для сучасної аудиторії,
– прокоментував вибір актриси голова Warner Bros. Pictures Group Тобі Еммеріх.

Про зйомки кіноадаптації в Голлівуді заговорили ще у 2014 році, але через зриви знімань та інші проблеми компанія Mattel все ж передала права на адаптацію студії Warner Bros. Остання компанія у свою чергу, за чутками ЗМІ, призначила режисером фільму Петті Дженкінс – жінку, яка створила знамениту кінострічку "Диво-жінка".

Повнометражний ігровий фільм "Барбі" покаже історію найвідомішої ляльки у світі на ім’я Барбі, яка живе в реальному світі серед людей. Але після казкового життя у Барбіленді її виганяють і вона зустрічається віч-на-віч з жорстоким і раніше невідомим їй світом. Барбі починає розуміти, що головною цінністю є не пластикова краса, а унікальність. 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
сьогодні 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 400
Zara: історія успіху світового бренду
сьогодні 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
Марія Ягодка 1442
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
8 січня 22:04 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 935
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 січня 17:07 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 623
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 3005
Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
6 січня 12:29 Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
Анастасія Манюхіна 1322
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук