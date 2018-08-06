Офіційно: Марго Роббі стане лялькою Барбі в новій кіноадаптації

Австралійська кіноактриса Марго Роббі офіційно стане виконавицею головної ролі у фільмі "Барбі" студії Warner Brothers і компанії Mattel.

Про це повідомляють у виданні Variety.

Перші чутки про появу номінантки на премію "Оскар" у 2018 році у фільмі "Барбі" з’явились ще на початку жовтня. Тоді окрім Марго Роббі на роль гламурної ляльки розглядали ще кіноактрис Емі Шумер і Енн Гетевей, але найбільші сподівання все ж покладались на австралійську зірку. Відтак, 28-річну знаменитість затвердили на головну роль в кіноадаптації "Барбі", зйомками якої займеться дві кінокомпанії.

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Марго – ідеальний продюсер і акторка, щоб оживити Барбі на екрані для сучасної аудиторії,

– прокоментував вибір актриси голова Warner Bros. Pictures Group Тобі Еммеріх.

Про зйомки кіноадаптації в Голлівуді заговорили ще у 2014 році, але через зриви знімань та інші проблеми компанія Mattel все ж передала права на адаптацію студії Warner Bros. Остання компанія у свою чергу, за чутками ЗМІ, призначила режисером фільму Петті Дженкінс – жінку, яка створила знамениту кінострічку "Диво-жінка".

Повнометражний ігровий фільм "Барбі" покаже історію найвідомішої ляльки у світі на ім’я Барбі, яка живе в реальному світі серед людей. Але після казкового життя у Барбіленді її виганяють і вона зустрічається віч-на-віч з жорстоким і раніше невідомим їй світом. Барбі починає розуміти, що головною цінністю є не пластикова краса, а унікальність.