Офіційно: модель Грейс Елізабет стала "ангелом" Victoria's Secret

Американська модель Грейс Елізабет прийняла пропозицію від білизняного бренду Victoria's Secret та офіційно стала однією зі знаменитих "ангелів". Манекенниця вже встигла відреагувати на новину, зізнавшись, що здійснила свою професійну мрію.

Представники Victoria's Secret не припиняють дивувати своїх прихильників. Всього за кілька тижнів 4 популярні моделі приєднались до білизняного бренду. Слідом за Барбарою Палвін, Леомі Андерсон і Алексиною Грем команду звабливих "ангелів" доповнила і відома 22-річна американка Грейс Елізабет.

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Відповідне рішення представники компанії оприлюднили на офіційній сторінці в Instagram. Зірка і до цього співпрацювала з Victoria's Secret та навіть ставала лицем їх рекламної кампанії одягу PINK, однак тільки тепер Грейс Елізабет офіційно стала "ангелом".

На несподівану звістку відреагувала сама Грейс Елізабет. У мережі вона подякувала бренду за таку пропозицію та зізналась, що з 16 років мріяла про це.

"Це нереальне відчуття, я щипаю себе весь ранок! З того моменту, як я розпочала модельну кар'єру, моєю метою було працювати з Victoria's Secret. Сьогодні я з гордістю говорю, що я – їхній новий "ангел"! Не можу навіть висловити вдячність усім своїм близьким, друзям та шанувальникам за вашу постійну підтримку і віру в мене. Ви були найбільшою силою для мене. Дуже схвильована від цієї наступної глави в моєму житті і в моїй кар'єрі", – зізналась Грейс Елізабет.

Що відомо про нового "ангела" Victoria's Secret Грейс Елізабет

Американка Грейс Елізабет розпочала модельну кар'єру у 16 років. Її мати відправила фото школярки до агентства Next Model Management, яке одразу ж підписало контракт з юною манекенницею.

Вже у 2015 році Грейс Елізабет розпочала співпрацю із брендами Guess і Polo Ralph Lauren . А всього за рік вийшла на подіум під час Тижня моди у Нью-Йорку. Тоді Грейс Елізабет презентувала колекцію знаменитої дизайнерки Діани фон Фюрстенберг. Після такого тріумфу журнал Vogue почав регулярно запрошувати перспективну модель для стильних фотосесій.

За час своєї кар'єри 22-річна Грейс Елізабет зуміла досягнути приголомшливих висот у світі моди: саме її запрошують для рекламних кампаній знаменитих брендів, зокрема, Michael Kors, Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Tory Burch, Dolce & Gabbana, Max Mara, Fendi, Versace, Moschino, Stella McCartney, Giambattista Valli, Mugler, Balmain та Chanel. Наразі манекенниця вважається провідною супермоделлю, з якою прагнуть співпрацювати чимало глянців та компаній.