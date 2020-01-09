Офіційно: Оскар-2020 відбудеться без супроводу ведучого
92-га церемонія нагородження преміями "Оскар-2020" пройде без ведучого. Таке рішення другий рік поспіль прийняла Американська кіноакадемія. Загалом, це вже третій випадок за всю історію кінопремії – востаннє це було у 1989 та 2019 роках.
Чутки про проведення церемонії нагородження без супроводу ведучого ширились вже кілька місяців, оскільки минулорічний досвід мав успіх і не спричинив жодних негативних наслідків на подію.
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Про це представники премії "Оскар" повідомили на твіттер-сторінці:
"Короткий огляд "Оскара-2020":
Зірки – так.
Виступи – так.
Сюрпризи – так.
Ведучий – ні.
Побачимось 9 лютого!"
Додамо, що 13 січня оголошуватимуть номінантів на премію "Оскар-2020". Така честь випаде американському актору Джону Чо та актрисі Іссі Рей. Сама ж церемонія нагородження відбудеться 10 лютого в Лос-Анджелесі.
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