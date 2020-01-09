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Офіційно: Оскар-2020 відбудеться без супроводу ведучого

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Оскар-2020 пройде без ведучого / Фото з відкритих джерел

92-га церемонія нагородження преміями "Оскар-2020" пройде без ведучого. Таке рішення другий рік поспіль прийняла Американська кіноакадемія. Загалом, це вже третій випадок за всю історію кінопремії – востаннє це було у 1989 та 2019 роках.

Чутки про проведення церемонії нагородження без супроводу ведучого ширились вже кілька місяців, оскільки минулорічний досвід мав успіх і не спричинив жодних негативних наслідків на подію.

Цікаво: Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Про це представники премії "Оскар" повідомили на твіттер-сторінці:

"Короткий огляд "Оскара-2020":

Зірки – так.

Виступи – так.

Сюрпризи – так.

Ведучий – ні.

Побачимось 9 лютого!"

Додамо, що 13 січня оголошуватимуть номінантів на премію "Оскар-2020". Така честь випаде американському актору Джону Чо та актрисі Іссі Рей. Сама ж церемонія нагородження відбудеться 10 лютого в Лос-Анджелесі. 

Слідкуйте за новинами LifeStyle 24, щоб першими дізнатись про головних претендентів на цьогорічну кінопремію.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини США Кіно Оскар 2020 Голлівуд
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