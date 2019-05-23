Офіційно: Потап і Настя Каменських одружуються
Після кількох років прихованого роману та чуток про їхні відносини зірки відкрили свою таємницю для шанувальників. Український продюсер Олексій Потапенко і його колишня підопічна, з якою вони створили успішний гурт "Потап і Настя" одружуються.
Про це повідомляють на офіційній Facebook-сторінці музичного гурту MOZGI.
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Раніше продюсер гурту Олексій Потапенко, який більше відомий як Потап, опублікував на своєму YouTube-каналі відео, у якому знялася його кохана Настя Каменських. В словах пісні він зворушливо зізнався їй у почуття і тим самим відкрив найбажанішу таємницю для всіх своїх шанувальників.
Новий відеокліп опублікували на сторінці гурту в Facebook, прокоментувавши його такими словами: "В день весілля Потап представив ліричний трек з майбутнього альбому і кліп в стилі love story".
Потап і Настя Каменських одружуються / Скріншот
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