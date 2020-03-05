Офіційно: прем'єру нового Джеймса Бонда відклали на пів року через коронавірус

25-ту частину знаменитої "бондіани" під назвою "007:Не час помирати" (No Time to Die) перенесли з квітня на листопад 2020 року. Спочатку про це заявили американські ЗМІ, а згодом і самі представники кінострічки.

Відомо, що нова історія про агента 007 з Деніелом Крейгом в головній ролі повинна були вийти на кіноекранах, зокрема в Україні, 9 квітня 2020 року. Втім авторитетне видання The Hollywood Reporter заявило, що прем’єру стрічки перенесли на пів року вперед через поширення коронавірусу.

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Продюсери MGM, Universal та Bond Майкл Г. Вілсон та Барбара Брокколі оголосили, що після ретельного розгляду та ретельної оцінки глобального театрального ринку випуск "007: Не час помирати" буде відкладений на листопад 2020 року,

– йдеться в офіційній заяві.

У виданні також додали, що це наразі перший голлівудський проєкт, який змістив дату прем'єри через епідемію коронавірусу.

Цю ж інформацію 4 березня на своїй твіттер-сторінці підтвердили і самі представники фільму про Бонда. Вони заявили, що прем'єра фільму у Великій Британії відбудеться 12 листопада 2020 року, а в США – 25 листопада.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

Нагадаємо, що допрем'єрний показ і престур, який був заплановий у Китаї, нещодавно представники фільму теж скасували. Причиною стала та ж епідемія коронавірусу. Новій кінострічці вже прогнозують збитки у касових зборах, втім, ситуаціям до кінця 2020 року може ще налагодитись.

Що відомо про інші проєки через коронавірус?

У світі шоу-бізнесу також відбулось чимало змін через спалах коронавірусу. Кіностудії вже прогнозують шалені збитки у касових бокс-офісах, студія Disney закрила свої розважальні парки в Японії, зйомки сьомої "Місії нездійсненної" з Томом Крузом в Італії тимчасово зупинено, а покази модних брендів щоразу більше скасовуються.