Офіційно: прем'єру нового Джеймса Бонда відклали на пів року через коронавірус
25-ту частину знаменитої "бондіани" під назвою "007:Не час помирати" (No Time to Die) перенесли з квітня на листопад 2020 року. Спочатку про це заявили американські ЗМІ, а згодом і самі представники кінострічки.
Відомо, що нова історія про агента 007 з Деніелом Крейгом в головній ролі повинна були вийти на кіноекранах, зокрема в Україні, 9 квітня 2020 року. Втім авторитетне видання The Hollywood Reporter заявило, що прем’єру стрічки перенесли на пів року вперед через поширення коронавірусу.
До теми: Як знімали новий фільм про Бонда "007: Не час помирати": відео
Продюсери MGM, Universal та Bond Майкл Г. Вілсон та Барбара Брокколі оголосили, що після ретельного розгляду та ретельної оцінки глобального театрального ринку випуск "007: Не час помирати" буде відкладений на листопад 2020 року,
– йдеться в офіційній заяві.
У виданні також додали, що це наразі перший голлівудський проєкт, який змістив дату прем'єри через епідемію коронавірусу.
Цю ж інформацію 4 березня на своїй твіттер-сторінці підтвердили і самі представники фільму про Бонда. Вони заявили, що прем'єра фільму у Великій Британії відбудеться 12 листопада 2020 року, а в США – 25 листопада.
Нагадаємо, що допрем'єрний показ і престур, який був заплановий у Китаї, нещодавно представники фільму теж скасували. Причиною стала та ж епідемія коронавірусу. Новій кінострічці вже прогнозують збитки у касових зборах, втім, ситуаціям до кінця 2020 року може ще налагодитись.
Що відомо про інші проєки через коронавірус?
У світі шоу-бізнесу також відбулось чимало змін через спалах коронавірусу. Кіностудії вже прогнозують шалені збитки у касових бокс-офісах, студія Disney закрила свої розважальні парки в Японії, зйомки сьомої "Місії нездійсненної" з Томом Крузом в Італії тимчасово зупинено, а покази модних брендів щоразу більше скасовуються.