Офіційно: Пріянка Чопра і Нік Джонас одружилися

Відома модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса. Пара провела християнську церемонію вінчання та обмін клятвами у суботу, 1 грудня.

Після чого 2 грудня подружжя проведе індійську церемонію. Пріянка і Нік одружилися в палаці Умайд-Бхаван, який являється однією з найбільших приватних резиденцій у світі. Про це повідомляє видання People.

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Для вінчання Пріянка Чопра і її чоловік Нік Джонас одягнули дизайнерський одяг від Ralph Lauren і не просто так. Одяг з колекції згаданого бренду вони приміряли у 2017 році, коли з'явилися на червоній доріжці Met Gala ще на початку їхнього роману.



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram @ralphlauren



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram @ralphlauren

Крім того, Пріянка та Нік вдвох прикрасили обкладинку січневого випуску знаменитого глянцевого журналу Vogue.



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram @voguemagazine

Нагадаємо, що Нік Джонас освідчився своїй коханій Пріянці, яка старша від нього на 10 років, у липні цього року. Заручини Пріянки і Ніка відбулись в рідному місті актриси Мумбаї. Пара поєднала свої долі в одному з храмів за національними індійськими традиціями.