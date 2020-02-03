Офіційно: п'ятий сезон серіалу "Корона" стане фінальним

Фанати багатосерійної стрічки від Netflix "Корона" дізналися, коли чекати на завершення історії. Творці повідомили, що продовження історія про життя британської монаршої сім'ї після 5 сезону не буде і він стане фінальним.

Про те, що 5 сезон "Корони" стане фінальним, повідомив творець серіалу Пітер Морґан в інтерв'ю виданню Variety.

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Режисер повідомив, що Її Величність королеву Єлизавету ІІ у 21 столітті зіграє британська акторка Імелда Стонтон. Також творець серіалу зізнався, що спершу він запланував шість сезонів "Корони", однак саме зараз, на його думку, "найкращий час і місце, щоб зупинитися".



Імелда Стонтон / TVline

Варто нагадати, що в листопаді 2019 року на екрани вийшов 3 сезон, а незадовго до цього в мережі з'явилися фото зі зйомок з 4 сезону. Дата виходу нових епізодів поки що не повідомляється, однак відомо, що в свіжих серіях фанати зможуть побачити принцесу Діану, яку зіграє Емма Коррін.

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