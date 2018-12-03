Офіційно: Регіна Тодоренко вийшла заміж на 9 місяці вагітності

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Регіна Тодоренко і Влад Топалов
Регіна Тодоренко і Влад Топалов / viva.ua

Співачка, яка переїхала у Росію, Регіна Тодоренко і батько її майбутньої дитини, російський виконавець Влад Топалов одружилися.

Про це Регіна розповіла в інтерв'ю виданню Viva.

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За словами Тодоренко, вони одружилися 25 жовтня. Однак не організовували пишне весілля. 

Це була скромна церемонія, на якій були присутні тільки наші батьки і найближчі родичі. Після цього ми поїхали святкувати в ресторан. Все було дуже затишно, душевно, по-сімейному. Навіть співали пісні під гітару, яку татові подарували на ювілей,
– описала весілля співачка.

Крім того, Регіна наразі не впевнена щодо зміни свого прізвища, але додає, що Регіна Топалова їй подобається, як звучить.

"Ми з Владом хоч і одна сім'я, але Регіна Тодоренко – це вже бренд, і багато хто мене знає саме з таким прізвищем. Люди дуже складно звикають до змін, і навіть якщо я зміню прізвище в паспорті, для них я назавжди залишуся Тодоренко", – додала вона.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов
Регіна Тодоренко і Влад Топалов / Viva

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Регіна Тодоренко
Джерело: Lifestyle
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